Moreira Franco: ‘Harmonia entre os poderes é coisa do passado’

No livro “Política como destino”, lançado nessa quarta-feira, 9, em Brasília, Moreira Franco atribui ao próprio Congresso parte da responsabilidade pelo chamado “ativismo judicial”.

Para o ex-governador, ex-deputado e ex-ministro, a “competição desenfreada” entre os Poderes acabou por conferir ao Judiciário uma primazia que não deveria ter.

“A cultura da harmonia entre os três Poderes, independentes entre si, é coisa do passado. () A situação se inverteu a tal ponto que os próprios parlamentares costumam recorrer ao Judiciário em busca de soluções para problemas políticos de toda espécie, antes mesmo de cumpridos os ritos legais do Poder Legislativo”, escreve.

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Ele afirma que há “um certo ambiente de balbúrdia” nas relações entre os Poderes, o que, segundo avalia, tem enfraquecido as práticas democráticas.