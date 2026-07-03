Datafolha: mulheres têm perfil mais à esquerda que homens

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Mulheres têm perfil mais à esquerda que homens na matriz ideológica calculada pelo Datafolha. A última rodada de pesquisa realizada pelo instituto mostrou que, na escala geral, 44% delas são classificadas à esquerda ou centro-esquerda, enquanto 37% ficam à direita ou centro-direita.

Entre homens, a relação se inverte: 50% estão à direita ou centro-direita, e 33%, à esquerda ou centro-esquerda. O centro reúne 18% das mulheres e 16% dos homens.

A divisão interna da escala mostra que, entre mulheres, 16% são classificadas como esquerda, e 28%, como centro-esquerda. Entre homens, os percentuais são de 10% e 24%, respectivamente. À direita, os homens se dividem entre 19% na direita e 31% na centro-direita. Entre mulheres, são 11% na direita e 27% na centro-direita.

Gênero na política

A diferença entre homens e mulheres aparece também quando a matriz é separada nos dois eixos que formam o índice geral: comportamento e economia.

No eixo de comportamento, a direita predomina nos dois grupos, mas com mais força entre homens. Nesse recorte, 56% deles são classificados à direita ou centro-direita, ante 47% das mulheres. A esquerda ou centro-esquerda soma 25% entre homens e 32% entre mulheres.

Na economia, a esquerda fica à frente nos dois grupos, mas com vantagem maior entre mulheres. Entre elas, 51% são classificadas à esquerda ou centro-esquerda, ante 24% à direita ou centro-direita. Entre homens, a esquerda soma 40%, e a direita, 33%.

Comportamento e pensamento econômico

A matriz ideológica não se baseia na autodeclaração dos entrevistados. O Datafolha apresenta 16 perguntas, sendo dez sobre comportamento e seis sobre pensamento econômico. A partir das respostas, o instituto classifica os entrevistados em cinco faixas: direita, centro-direita, centro, centro-esquerda e esquerda.

Na escala geral, comportamento e economia têm o mesmo peso, de 50% cada um.

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O Datafolha ouviu presencialmente 2.004 eleitores de 16 anos ou mais em 139 municípios, nos dias 17 e 18 de junho de 2026. A margem de erro máxima para o total da amostra é de 2 pontos percentuais, para mais ou para menos, dentro do nível de confiança de 95%. Nos estratos, a margem varia conforme a base. A pesquisa está registrada no TSE sob o número BR-09956/2026.