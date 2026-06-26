Prefeituras aumentam investimentos em esporte e lazer, aponta TCE-MG

Repórter da editoria de Política do jornal Estado de Minas

Um levantamento do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais (TCE-MG) aponta que os municípios mineiros empenharam R$ 1,1 bilhão em esporte e lazer em 2025. O valor representa um crescimento de 169,5% em relação a 2014, quando o investimento foi de R$ 408,1 milhões

O montante é o segundo maior da série histórica iniciada em 2014, ficando atrás apenas de 2024, quando os investimentos atingiram R$ 1,2 bilhão. Os dados mostram que os valores permaneceram próximos ao patamar inicial até 2021 e passaram a subir de forma consistente a partir de 2022.

As informações integram o panorama das despesas das cidades do estado, painel on-line mantido pelo TCE-MG, baseado em dados enviados pelas prefeituras à Corte.

Os números mostram ainda que, em 2025, os gastos com desportos e lazer representaram 0,75% do total empenhado pelas administrações municipais, ocupando a 15ª posição entre 25 áreas analisadas, enquanto saúde e educação registraram participações de 31,87% e 23,25%, respectivamente.

Os recursos foram destinados a desporto comunitário, lazer, administração e alto rendimento, com foco em atividades coletivas, programas de inclusão, saúde e apoio a atletas.

No acumulado entre 2014 e 2025, o desporto comunitário concentrou R$ 4,64 bilhões, equivalente a 64% do total, enquanto o esporte de alto rendimento somou R$ 337,85 milhões.

2026



Nos primeiros cinco meses de 2026, a média mensal de empenhos foi de R$ 90,5 milhões, em consonância com os R$ 91,9 milhões registrados em 2025, mantendo a tendência de elevação observada desde 2022.

A distribuição dos recursos entre os municípios, no entanto, não segue padrão proporcional ao tamanho da população; cidades pequenas aparecem com valores per capita elevados, enquanto grandes centros registram índices mais baixos.

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Grupiara, no Triângulo Mineiro, apresentou gasto per capita de R$ 696,65, e Paiva, na Zona da Mata, de R$ 226,01. Ambos os municípios estão entre os maiores do estado. Já Belo Horizonte teve R$ 16,66 por habitante, e Uberlândia, também no Triângulo, R$ 85,50 por pessoa.