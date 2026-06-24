Psol responde crítica de Erika Hilton sobre fundo eleitoral

Jornalista formada pela Puc Minas, é repórter de Cidades no jornal Estado de Minas.

A direção da aliança formada por Psol e Rede Sustentabilidade reagiu nesta quarta-feira (24/6) às críticas feitas pela deputada federal Erika Hilton (Psol-SP) sobre a distribuição de recursos do fundo eleitoral para 2026. Por meio das redes sociais, o presidente da federação, Juliano Medeiros, classificou o episódio como parte de um "diálogo fraterno" e negou irregularidades na divisão das verbas.

Medeiros declarou que o partido manteve os critérios previamente estabelecidos para a alocação do fundo, com prioridade para candidaturas de mulheres, pessoas negras, indígenas, LGBTQIAPN+ e pessoas com deficiência. Segundo ele, a lógica interna busca "equilibrar desigualdades históricas na disputa eleitoral".

O dirigente também rebateu a insatisfação da deputada ao afirmar que Erika será a candidata que mais receberá recursos individuais dentro da legenda, com R$ 2,3 milhões destinados à sua campanha. Ele destacou ainda o papel da parlamentar, dizendo que ela ocupa "posição central na estratégia eleitoral do partido" e deve atuar como uma das principais puxadoras de voto.

Medeiros acrescentou ainda que, além do volume de recursos, a deputada tem reeleição considerada assegurada dentro da sigla, reforçando que sua candidatura é tratada como "prioritária" na disputa proporcional.

Erika Hilton

As declarações vêm na esteira da reação pública de Erika Hilton, que, na terça-feira (23/6), afirmou que o partido estaria "rasgando combinados" sobre a divisão de recursos. A parlamentar disse estar "chocada e decepcionada" e acusou o partido de reforçar privilégios ligados a critérios raciais e de identidade de gênero na definição de prioridades.

Erika também alegou que a estrutura de campanha não leva em conta as necessidades específicas de sua candidatura, citando custos logísticos e de segurança como fatores decisivos para viabilizar sua campanha em São Paulo. Na avaliação dela, a organização interna estaria comprometendo o potencial eleitoral de nomes considerados estratégicos.

A deputada ainda mencionou outras lideranças da sigla, como Manuela d'Ávila, o vereador carioca Rick Azevedo e o deputado estadual paulista Carlos Giannazi, dizendo que a atual distribuição de recursos prejudicaria parte das candidaturas internas.

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Ela também dirigiu críticas à presidenta nacional do partido, Paula Coradi, acusando a direção de enfraquecer políticas internas de inclusão e de romper acordos que, segundo ela, garantiriam maior equidade na divisão dos recursos de campanha.