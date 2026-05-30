Deputado rebate Erika Hilton com preconceito: 'Não precisa engrossar a voz'

Estudante de Jornalismo na PUC Minas. No Estado de Minas desde 2023. Repórter de Gerais

O deputado André Fernandes (PL-CE) publicou um vídeo nas redes sociais rebatendo a fala da deputada federal Erika Hilton (Psol-SP) que fazia referência a um vídeo antigo do parlamentar. O parlamentar desferiu comentários transfóbicos e chamou Erika apenas pelo "nome morto", quando alguém utiliza o nome de "batismo" de uma pessoa trans, ao invés do nome social. "Não precisa engrossar a voz. Vamo (sic) jogar um futebolzinho, desestressar", disse ele.

O comentário de Erika que despertou a ira de André Fernandes foi feito na sessão que aprovou a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) do fim da escala 6x1 na Câmara dos Deputados, na noite dessa quarta-feira (27/5). Após ser chamada de “humilhada” por ele, Erika afirmou que “humilhante” foi ele “se tornar deputado ensinando na internet a fazer depilação íntima”. A fala de Erika Hilton é uma referência à época em que o parlamentar produzia vídeos para o YouTube.

A troca de ataques ocorreu durante a discussão da proposta que reduz a jornada semanal de trabalho para 40 horas, distribuídas em cinco dias, com dois dias de descanso remunerado. Ao discursar no plenário, André Fernandes afirmou que Erika Hilton teria sido “humilhada” pelo governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) por não conseguir aprovar a proposta original de jornada 4x3.

Na resposta, Erika criticou a atuação da oposição durante a sessão e afirmou que deputados da direita mudaram de posição após pressão popular. Os parlamentares do PL, até então, haviam adotado uma postura contrária à proposta de redução da jornada de trabalho em discussão. Eles anunciaram que iriam votar a favor do projeto um dia antes da votação.

Nos comentários da publicação de André Fernandes (PL-CE), a maioria dos internautas destaca a "coragem" dele. "Na internet um leão, na frente da deputada um gatinho. Vc não chega ao chulé dela", escreveu um internauta.

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A Câmara aprovou a PEC 221/19 em dois turnos, nessa sexta. No segundo turno, o texto recebeu 461 votos favoráveis e 19 contrários. A proposta prevê redução gradual da jornada semanal para 40 horas sem diminuição salarial.