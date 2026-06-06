Lula posta foto com camisa da Seleção: 'O Brasil é dos brasileiros'

Às vésperas da Copa do Mundo, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) publicou foto nas redes sociais vestindo a camisa que a Seleção Brasileira vestirá no torneio.

Lula posou sorridente e fazendo “joinha”. Sobre a logomarca da Nike, fornecedora esportiva da Seleção, colou um adesivo que diz “O Brasil é dos brasileiros”, frase escrita também na legenda da publicação.

O post vem em meio a reações do presidente à ameaça do governo Donald Trump de impor novo tarifaço ao Brasil, com sobretaxa de 25% sobre diversas exportações, após investigação comercial dos Estados Unidos concluir que práticas do governo brasileiro - entre elas, o Pix - são "irrazoáveis" e "oneram ou restringem o comércio dos EUA".

É a primeira vez que Lula aparece com a camisa do Brasil desenvolvida para a Copa de 2026, que será disputada no México, Estados Unidos e Canadá a partir da próxima quinta-feira (11/6).

‘Brasil é dos brasileiros’

Desde o anúncio da conclusão da investigação comercial dos EUA contra o Brasil, Lula tem sido firme em posicionamentos críticos ao governo Trump. Na mesma toada, busca associar o novo tarifaço ao seu principal concorrente na pré-campanha pela reeleição, o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ).

Flávio foi aos EUA na última semana e se encontrou com Trump na Casa Branca. Ele nega as acusações de Lula e, diz ter pedido que os EUA não imponham novas tarifas ao Brasil.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

“O Brasil é dos brasileiros” foi um dos principais lemas da campanha de Lula em 2022. Em 2025, esse lema resgatado pelo presidente em meio ao tarifaço de 50% imposto por Trump, posteriormente retirado, e outras sanções a autoridades brasileiras, como a imposição da Lei Magnitsky ao ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes.

