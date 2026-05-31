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Ministro Flávio Dino sofre acidente doméstico e fratura o pé

Em razão do imprevisto, magistrado não vai mais participar da edição deste ano do Fórum de Lisboa que começa nesta segunda (1/6), na capital portuguesa

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Renato Souza - Correio Braziliense
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Renato Souza - Correio Braziliense
Repórter
31/05/2026 13:29 - atualizado em 31/05/2026 13:38

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Ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal STF
Ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal (STF), também rompeu um ligamento no pé; magistrado se recupera do acidente em casa crédito: Victor Piemonte/STF

O ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal (STF), sofreu um acidente doméstico e foi acometido por uma fratura no pé. De acordo com a assessoria do magistrado, ele também rompeu um ligamento. Dino se recupera em casa.

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De acordo com o Supremo, o magistrado está bem e em repouso. Em razão do acidente, Dino não participará do Fórum de Lisboa, evento do setor jurídico que ocorre na capital portuguesa e começa nesta segunda-feira (1/6).

Apelidado de Gilmarpalooza, o evento reúne juristas brasileiros para debater diversos temas. Além de Gilmar Mendes, anfitrião, o evento também conta com a presença do ministro Alexandre de Moraes.

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Políticos também confirmaram presença, como Hugo Motta, presidente da Câmara, o senador Rodrigo Pacheco, e Gabriel Galípolo, presidente do Banco Central. O evento é visto como termômetro entre o Supremo e o setor político. Neste ano, o ex-governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, que participou de edições anteriores, não vai comparecer. Ele foi alvo da operação da Polícia Federal que investiga fraudes no Banco Master.

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