Assine
overlay
Início Política
ELEIÇÕES 2026

PT mineiro se reúne com comando no DF, mas não define candidato ao governo

O partido deve decidir até o dia o próximo dia 30que rumo irá tomar, mas ainda aguarda uma provável conversa entre Lula e Pacheco nesta semana

Publicidade
Carregando...
Alessandra Mello
Alessandra Mello
Repórter
Repórter da editoria de Política do jornal Estado de Minas
26/05/2026 07:56 - atualizado em 26/05/2026 07:58

compartilhe

SIGA
×
Presidente Lula (PT) e senador Rodrigo Pacheco (PSD)
Presidente Lula (PT) e senador Rodrigo Pacheco (PSD) crédito: Leandro Couri/EM/DA.Press

O PT mineiro se reuniu nessa segunda-feira (25/5), em Brasília, com o presidente nacional da legenda, Edinho Silva, para tratar da disputa pelo governo do estado, mas não bateu o martelo sobre quem será o candidato da legenda no estado. Segundo apurou a reportagem, foram debatidas várias alternativas dentro do partido e também possíveis alianças com alguns nomes já colocados, como por exemplo o ex-prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Kalil, filiado ao PDT, legenda aliada do governo federal no plano nacional. 

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Também foi discutida a possibilidade de uma aliança com o ex-vereador Gabriel Azevedo, pré-candidato ao governo pelo MDB, partido também aliado de Lula em Brasília, além de nomes do partido.

Leia Mais

No entanto, o PT ainda aguarda um provável encontro entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o senador Rodrigo Pacheco, nome preferido pelo PT para a disputa pelo governo do estado. A última esperança é que Lula convença Pacheco a concorrer, apesar de o senador já ter avisado a Edinho que não tem mesmo intenção de ser candidato. 

O partido deve decidir até o dia o próximo dia 30 que rumo irá tomar. Nessa data, a legenda promove um encontro estadual em Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, para debater as eleições.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Em nota, a deputada estadual e presidenta do PT Minas Gerais, Leninha, disse que a legenda espera que haja um definição até aquela data. "O PT reforça que a construção desta chapa será conduzida com responsabilidade, diálogo e serenidade. As definições e encaminhamentos serão divulgados em breve pelos canais oficiais do partido".

Tópicos relacionados:

eleicoes-2026 lula minas-gerais

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay