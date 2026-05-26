PT mineiro se reúne com comando no DF, mas não define candidato ao governo

O PT mineiro se reuniu nessa segunda-feira (25/5), em Brasília, com o presidente nacional da legenda, Edinho Silva, para tratar da disputa pelo governo do estado, mas não bateu o martelo sobre quem será o candidato da legenda no estado. Segundo apurou a reportagem, foram debatidas várias alternativas dentro do partido e também possíveis alianças com alguns nomes já colocados, como por exemplo o ex-prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Kalil, filiado ao PDT, legenda aliada do governo federal no plano nacional.

Também foi discutida a possibilidade de uma aliança com o ex-vereador Gabriel Azevedo, pré-candidato ao governo pelo MDB, partido também aliado de Lula em Brasília, além de nomes do partido.



No entanto, o PT ainda aguarda um provável encontro entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o senador Rodrigo Pacheco, nome preferido pelo PT para a disputa pelo governo do estado. A última esperança é que Lula convença Pacheco a concorrer, apesar de o senador já ter avisado a Edinho que não tem mesmo intenção de ser candidato.

O partido deve decidir até o dia o próximo dia 30 que rumo irá tomar. Nessa data, a legenda promove um encontro estadual em Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, para debater as eleições.

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Em nota, a deputada estadual e presidenta do PT Minas Gerais, Leninha, disse que a legenda espera que haja um definição até aquela data. "O PT reforça que a construção desta chapa será conduzida com responsabilidade, diálogo e serenidade. As definições e encaminhamentos serão divulgados em breve pelos canais oficiais do partido".