Lula faz radioterapia após retirar lesão de câncer no couro cabeludo

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) – O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) fez nesta segunda-feira (25/5) uma sessão de radioterapia como parte do tratamento de uma lesão de câncer de pele retirada de sua cabeça no final de abril. O boletim médico afirma que se trata de um procedimento preventivo.

Lula retirou uma lesão do couro cabeludo em 24 de abril. Tratava-se de câncer basocelular, tipo menos grave e mais comum de câncer de pele. O procedimento desta segunda-feira foi realizado na unidade do Hospital Sírio-Libanês de Brasília. Devem ser realizadas outras 14 sessões nas próximas três semanas, aproximadamente.

Nenhum dos dois boletins médicos anteriores relativos a essa lesão no couro cabeludo mencionavam a necessidade de radioterapia.

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O documento divulgado nesta segunda afirma que "optou-se por tratamento complementar com radioterapia superficial preventiva no couro cabeludo". Também diz que Lula poderá manter suas atividades diárias sem restrições.