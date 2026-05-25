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SAÚDE DO PRESIDENTE

Lula faz radioterapia após retirar lesão de câncer no couro cabeludo

De acordo com boletim médico divulgado nesta segunda (25/5), trata-se de procedimento preventivo; outras 14 sessões devem ser realizadas nas próximas semanas

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CS
CAIO SPECHOTO
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CAIO SPECHOTO
Repórter
25/05/2026 13:19

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Lula faz radioterapia contra câncer de pela no couro cabeludo
Presidente Lula passou por radioterapia contra câncer de pele no couro cabeludo na unidade do Hospital Sírio-Libanês de Brasília; boletins médicos anteriores não mencionavam a necessidade de radioterapia crédito: Reprodução/Youtube

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) – O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) fez nesta segunda-feira (25/5) uma sessão de radioterapia como parte do tratamento de uma lesão de câncer de pele retirada de sua cabeça no final de abril. O boletim médico afirma que se trata de um procedimento preventivo.

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Lula retirou uma lesão do couro cabeludo em 24 de abril. Tratava-se de câncer basocelular, tipo menos grave e mais comum de câncer de pele. O procedimento desta segunda-feira foi realizado na unidade do Hospital Sírio-Libanês de Brasília. Devem ser realizadas outras 14 sessões nas próximas três semanas, aproximadamente.

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Nenhum dos dois boletins médicos anteriores relativos a essa lesão no couro cabeludo mencionavam a necessidade de radioterapia.

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O documento divulgado nesta segunda afirma que "optou-se por tratamento complementar com radioterapia superficial preventiva no couro cabeludo". Também diz que Lula poderá manter suas atividades diárias sem restrições.

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