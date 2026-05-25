Assine
overlay
Início PlatôBr

Quem ajuda quem: os candidatos que mais transferem votos a Flávio e Lula

A pesquisa BTG/Nexus divulgada nesta segunda-feira, 25, mostra que Romeu Zema (Novo) é o candidato que mais transferiria votos para Flávio Bolsonaro (PL) em um eventual segundo turno. Segundo o levantamento, 74% dos eleitores de...

Publicidade
Carregando...
Diego Amorim
Diego Amorim
Repórter
25/05/2026 10:04

compartilhe

SIGA
×
Quem ajuda quem: os candidatos que mais transferem votos a Flávio e Lula
Quem ajuda quem: os candidatos que mais transferem votos a Flávio e Lula crédito: Fotos: Carlos Moura/Agência Senado e Marcelo Camargo/Agência Brasil

A pesquisa BTG/Nexus divulgada nesta segunda-feira, 25, mostra que Romeu Zema (Novo) é o candidato que mais transferiria votos para Flávio Bolsonaro (PL) em um eventual segundo turno.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Segundo o levantamento, 74% dos eleitores de Zema votariam em Flávio o maior percentual entre todos os nomes testados. Na sequência, aparecem Renan Santos (Missão), com 47%, e Ronaldo Caiado (PSD), com 36%.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Do lado de Lula (PT), dois candidatos têm peso semelhante em um eventual segundo turno: 48% dos eleitores de Augusto Cury (Avante) apoiariam o petista, ante 46% dos que hoje declaram voto em Joaquim Barbosa (PSB).

Tópicos relacionados:

reportagem

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay