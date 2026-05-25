Quem ajuda quem: os candidatos que mais transferem votos a Flávio e Lula

A pesquisa BTG/Nexus divulgada nesta segunda-feira, 25, mostra que Romeu Zema (Novo) é o candidato que mais transferiria votos para Flávio Bolsonaro (PL) em um eventual segundo turno.

Segundo o levantamento, 74% dos eleitores de Zema votariam em Flávio o maior percentual entre todos os nomes testados. Na sequência, aparecem Renan Santos (Missão), com 47%, e Ronaldo Caiado (PSD), com 36%.

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Do lado de Lula (PT), dois candidatos têm peso semelhante em um eventual segundo turno: 48% dos eleitores de Augusto Cury (Avante) apoiariam o petista, ante 46% dos que hoje declaram voto em Joaquim Barbosa (PSB).