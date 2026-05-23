Lula para governador do Rio: 'Prenda os ladrões que governaram este estado'

O presidente Lula (PT) pediu ao desembargador Ricardo Couto, governador em exercício do Rio de Janeiro, que use o tempo no cargo para trabalhar contra ladrões “que governaram este estado” e “deputados que fazem parte de uma milícia organizada".

Presidente do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJRJ), Couto assumiu interinamente o governo em março após Cláudio Castro (PL) deixar o comando do Executivo estadual para se candidatar ao Senado. A vaga iria para o presidente da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (ALRJ), o deputado Rodrigo Bacellar (União Brasil), mas ele está preso preventivamente em meio a acusações de vazar informações sigilosas de operações policiais para pessoas ligadas ao Comando Vermelho.

Lula participou da inauguração da nova sede do Centro de Desenvolvimento Tecnológico em Saúde (CDTS) da Fiocruz, no Rio de Janeiro, neste sábado (23/5) e falou diretamente para o governador em exercício.

Lula para governador do Rio

"Ninguém está esperando que você faça um viaduto, uma ponte, uma praia artificial... Sabe o que as pessoas esperam de você? Trabalhe para prender todos os ladrões que governaram este estado e os deputados que fazem parte de uma milícia organizada", disse.

O petista ainda apoiou a decisão do Supremo Tribunal Federal que manteve Ricardo Couto no cargo: “Eu nunca tinha te visto, mas quando começou esse processo de votação na Assembleia (ALERJ), falei: 'Se a Assembleia indicar, vai vir o mesmo'. Ia vir um miliciano. Então, aproveite estes seis meses que você tem, faça o que muita gente não fez em 10 anos neste estado".

Os aliados do ex-governador Cláudio Castro tentam viabilizar uma eleição indireta ao governo pela ALERJ, mas tem sido impedidos por decisões do Supremo.

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“Você [Ricardo Couto] precisa honrar o Poder Judiciário e mostrar que é possível consertar o Rio de Janeiro”, completou Lula.

