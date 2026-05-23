Atacante do Brasil na Copa de 2010 vira pré-candidato a deputado federal
Aos 45 anos, ex-jogador hoje atua como comentarista da ESPN e do Disney Plus
O ex-atacante Luís Fabiano, que defendeu a Seleção Brasileira na Copa do Mundo de 2010, se filiou ao MDB e anunciou que é pré-candidato a deputado federal por São Paulo.
Aos 45 anos, o “Fabuloso” atua como comentarista do canal esportivo ESPN e do streaming Disney Plus. A reportagem procurou a assessoria dos canais, que ainda não sabe se ele deixará o cargo para focar na campanha.
Em vídeo, Luís Fabiano respondeu o motivo que o levou a buscar uma vaga em Brasília: “Não aceito ver o futuro dos nossos jovens e o potencial das nossas cidades sendo desperdiçados”.
O ex-jogador disse que quer usar a história construída em campo e fora dele para “abrir portas reais” à população brasileira por meio de “propostas estruturadas”.
Como principais proposições, listou: “Incentivo ao esporte de base para formar cidadãos; promoção de uma saúde ativa com foco em prevenção nas comunidades; e a criação de caminhos de trabalho e inclusão digital para os nossos jovens”.
Luís Fabiano na Copa de 2010
Luís Fabiano vestiu a camisa 9 da Seleção Brasileira na Copa do Mundo de 2010, disputada na África do Sul, e foi atacante titular da Amarelinha. Em cinco jogos, marcou três gols e uma assistência no torneio, e o Brasil acabou eliminado nas quartas de final após perder para a Holanda por 2 a 1.
Na trajetória por clubes, o Fabuloso é considerado ídolo do Sevilla, da Espanha, e do São Paulo. Também passou por Ponte Preta, Rennes (França), Porto (Portugal), Tianjin Quanjian (China) e Vasco da Gama.