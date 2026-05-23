Assine
overlay
Início Política
ELEIÇÕES 2026

Atacante do Brasil na Copa de 2010 vira pré-candidato a deputado federal

Aos 45 anos, ex-jogador hoje atua como comentarista da ESPN e do Disney Plus

Publicidade
Carregando...
AM
Andrei Megre
AM
Andrei Megre
Repórter
23/05/2026 15:19

compartilhe

SIGA
×
Time do Brasil na estreia da Copa de 2010, contra a Coreia do Norte. Luís Fabiano no canto direito inferior
Time do Brasil na estreia da Copa de 2010, contra a Coreia do Norte. Luís Fabiano no canto direito inferior crédito: AFP / ANTONIO SCORZA

O ex-atacante Luís Fabiano, que defendeu a Seleção Brasileira na Copa do Mundo de 2010, se filiou ao MDB e anunciou que é pré-candidato a deputado federal por São Paulo.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Aos 45 anos, o “Fabuloso” atua como comentarista do canal esportivo ESPN e do streaming Disney Plus. A reportagem procurou a assessoria dos canais, que ainda não sabe se ele deixará o cargo para focar na campanha.

Em vídeo, Luís Fabiano respondeu o motivo que o levou a buscar uma vaga em Brasília: “Não aceito ver o futuro dos nossos jovens e o potencial das nossas cidades sendo desperdiçados”.

O ex-jogador disse que quer usar a história construída em campo e fora dele para “abrir portas reais” à população brasileira por meio de “propostas estruturadas”.

Como principais proposições, listou: “Incentivo ao esporte de base para formar cidadãos; promoção de uma saúde ativa com foco em prevenção nas comunidades; e a criação de caminhos de trabalho e inclusão digital para os nossos jovens”.

Leia Mais

Luís Fabiano na Copa de 2010

Luís Fabiano vestiu a camisa 9 da Seleção Brasileira na Copa do Mundo de 2010, disputada na África do Sul, e foi atacante titular da Amarelinha. Em cinco jogos, marcou três gols e uma assistência no torneio, e o Brasil acabou eliminado nas quartas de final após perder para a Holanda por 2 a 1.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Na trajetória por clubes, o Fabuloso é considerado ídolo do Sevilla, da Espanha, e do São Paulo. Também passou por Ponte Preta, Rennes (França), Porto (Portugal), Tianjin Quanjian (China) e Vasco da Gama.

Tópicos relacionados:

copa-do-mundo deputa-federal eleicoes-2026 luis-fabiano selecao-brasileira

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay