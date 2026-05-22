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SEMINÁRIO

Seminário da FGV debate segurança pública

Com a presença do ministro da Justiça, seminário discutiu combate às facções, uso de inteligência artificial na Amazônia e o papel das guardas municipais

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SM
Sofia Maia*
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Sofia Maia*
Repórter
Jornalista em formação pela PUC Minas.
22/05/2026 19:14 - atualizado em 22/05/2026 20:46

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O ministro da Justiça e Segurança Pública, Wellington César Lima (E), e o presidente da FGV, Carlos Ivan Simonsen (D)
O ministro da Justiça e Segurança Pública, Wellington César Lima (E), e o presidente da FGV, Carlos Ivan Simonsen (D) crédito: Imagem/divulgação

A Fundação Getulio Vargas (FGV) sediou nesta sexta-feira (22/5), no Centro Cultural FGV, no Rio de Janeiro, o seminário “Diálogos sobre Segurança Pública 2026”. Realizado em parceria com o Canal Amado Mundo, o encontro reuniu autoridades, pesquisadores e gestores públicos para discutir estratégias de enfrentamento da criminalidade e redução da violência no país.

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Na abertura, o presidente da FGV, Carlos Ivan Simonsen, destacou o enfrentamento ao crime organizado no Brasil. O ministro da Justiça e Segurança Pública, Wellington César Lima, participou de entrevista ao jornalista Guilherme Amado e apresentou diretrizes da política de segurança para diferentes horizontes, ressaltando a importância da cooperação entre governo, academia e centros de pesquisa.

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O seminário também abordou os desafios da atuação estatal em áreas sob influência de facções criminosas, em painel com especialistas das áreas de segurança pública e inteligência. Outro destaque foi a discussão sobre a expansão da atuação do crime organizado, com apresentações de estudos sobre a governança transnacional de facções e o uso de inteligência artificial no monitoramento de atividades ilícitas na Amazônia.

Ao longo do dia, foram debatidos ainda o uso de dados e tecnologias na segurança pública, questões éticas relacionadas a algoritmos e videomonitoramento, além do papel dos municípios na reorganização das políticas de segurança.

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O encontro foi encerrado com discussões sobre cooperação internacional e a possibilidade de realização de uma edição do seminário no Parlamento Europeu, em Bruxelas, voltada ao enfrentamento de crimes transnacionais.

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