Rogério Correia assume vice-liderança do governo Lula na Câmara

O deputado federal Rogério Correia (PT-MG) voltou a assumir o posto de vice-líder do governo Lula (PT) na Câmara dos Deputados nesta segunda-feira (11/5).

Em maio do ano passado, Correia havia deixado o posto para assumir a presidência da Comissão de Finanças e Tributação (CFT). Agora, ele reassume a vice-liderança de Lula.

Rogério Correia

“É uma responsabilidade enorme e um compromisso com o Brasil que o presidente Lula está construindo. Vamos trabalhar incansavelmente para garantir os avanços que o país precisa”, declarou Rogério Correia.

O mineiro tem sido uma das principais vozes governistas no Congresso Nacional. Recentemente, assumiu protagonismo na esquerda durante a Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) do INSS.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A liderança do governo na Câmara é ocupada pelo deputado Paulo Pimenta (PT-RS), que assumiu o posto em abril, na vaga de José Guimarães (PT-CE), nomeado ministro-chefe da Secretaria de Relações Institucionais de Lula, após a saída de Gleisi Hoffmann (PT-PR).