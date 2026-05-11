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CÂMARA DOS DEPUTADOS

Rogério Correia assume vice-liderança do governo Lula na Câmara

Mineiro tem sido uma das principais vozes do presidente no Congresso Nacional

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Andrei Megre
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Andrei Megre
Repórter
11/05/2026 19:32

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Rogério Correia durante entrevista exclusiva ao Estado de Minas
Rogério Correia durante entrevista exclusiva ao Estado de Minas crédito: Jair Amaral/EM/D.A Press

O deputado federal Rogério Correia (PT-MG) voltou a assumir o posto de vice-líder do governo Lula (PT) na Câmara dos Deputados nesta segunda-feira (11/5).

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Em maio do ano passado, Correia havia deixado o posto para assumir a presidência da Comissão de Finanças e Tributação (CFT). Agora, ele reassume a vice-liderança de Lula.

Rogério Correia

“É uma responsabilidade enorme e um compromisso com o Brasil que o presidente Lula está construindo. Vamos trabalhar incansavelmente para garantir os avanços que o país precisa”, declarou Rogério Correia.

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O mineiro tem sido uma das principais vozes governistas no Congresso Nacional. Recentemente, assumiu protagonismo na esquerda durante a Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) do INSS.

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A liderança do governo na Câmara é ocupada pelo deputado Paulo Pimenta (PT-RS), que assumiu o posto em abril, na vaga de José Guimarães (PT-CE), nomeado ministro-chefe da Secretaria de Relações Institucionais de Lula, após a saída de Gleisi Hoffmann (PT-PR).

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