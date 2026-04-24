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SAÚDE

PGR acata pedido da defesa de Bolsonaro para cirurgia no ombro

Pedido agora aguarda decisão de Moraes, que deverá autorizar ou não a cirurgia

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Raphaela Peixoto - Correio Braziliense
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Raphaela Peixoto - Correio Braziliense
Repórter
24/04/2026 20:39

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Rio de Janeiro (RJ), 29/06/2023 - O ex-presidente Jair Bolsonaro desembarca no aeroporto Santos Dumont e fala sobre o julgamento no TSE que pode torná-lo inegelível. Foto:Tânia Rêgo/Agência Brasil
Da outra vez em que esteve em prisão domiciliar, Bolsonaro tentou violar a tornozeleira eletrônica, o que é destacado na decisão do ministro crédito: Tânia Rêgo/Agência Brasil

O procurador-geral da República, Paulo Gonet, manifestou-se favoravelmente ao pedido da defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro para a realização de uma cirurgia eletiva no ombro direito. “A Procuradoria-Geral da República não se opõe aos pedidos formulados por Jair Messias Bolsonaro, sem prejuízo da adoção das medidas de cautela reputadas necessária”, diz trecho do parecer.

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O parecer foi encaminhado nesta sexta-feira (24/4) ao ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes, relator do caso na Corte e quem solicitou uma manifestação da PGR. O pedido agora aguarda decisão do ministro, que deverá autorizar ou não a realização da cirurgia.

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A defesa solicita autorização para um procedimento de reparação do manguito rotador, indicado após relatos de dores recorrentes e intermitentes, tanto em repouso quanto em movimento. De acordo com os documentos apresentados, a cirurgia está prevista para ocorrer entre os dias 24 e 25 de abril.

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