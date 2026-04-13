Lula demite presidente do INSS e Ana Cristina Silveira assume o cargo

O Ministério da Previdência Social anunciou, nesta segunda-feira (13/4), a demissão de Gilberto Waller Júnior da presidência do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). A partir de hoje, a servidora formada em direito Ana Cristina Viana Silveira assume o comando do órgão.

Waller esteve à frente da instituição por 11 meses. O ministro da Previdência, Wolney Queiroz Maciel, agradeceu “a importante contribuição nesse período” e deu as boas vindas a Ana Cristina.

Segundo o ministro, Ana tem “o perfil ideal” para “cumprir a determinação do presidente Lula, que é solucionar a fila e não deixar nenhum brasileiro para trás”. Conforme o Ministério, ela terá a missão estratégica de acelerar a análise de benefícios e simplificar os processos internos do Instituto.

Queiroz Maciel também afirmou que a nomeação entrega o INSS nas mãos de um de seus próprios servidores. “Tenho a alegria ainda de anunciar mais uma mulher para a alta cúpula do órgão, que já tem quatro diretoras”, disse.

“A escolha de uma servidora com visão sistêmica — que compreende o fluxo previdenciário desde o atendimento nas agências até a fase recursal — marca um novo momento para o Instituto, focado na redução do tempo de espera e qualidade do atendimento aos segurados”, divulgou a pasta.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Ana Cristina é servidora de carreira, formada em Direito e professora de Direito Previdenciário. Ela ocupava o cargo de secretária-executiva adjunta do Ministério da Previdência Social. Sua trajetória também incluiu o ingresso no Instituto em 2003, como Analista do Seguro Social e a presidência do Conselho de Recursos da Previdência Social (CRPS) por quase três anos, entre abril de 2023 e fevereiro de 2026. De acordo com a pasta, sua gestão garantiu o dobro da capacidade de análise de recursos.