PV avalia nome de professor influenciador para vaga na ALMG

O professor Gabriel Mendes, diretor de ensino do Instituto Federal de Minas Gerais (IFMG), campus Betim, passou a ser citado nos bastidores como possível nome do Partido Verde para disputar uma vaga na Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG).

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Com mais de 500 mil seguidores nas redes sociais, Gabriel ganhou projeção ao divulgar, no Instagram e no Tik Tok, a rotina escolar, projetos pedagógicos e metodologias de ensino. O conteúdo valoriza o ensino público e a aproximação entre escola, alunos e famílias.

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Doutor, mestre e engenheiro mecânico formado pela Universidade Federal de Minas Gerais, o professor também tem especialização em docência e educação profissional, e experiência acadêmica internacional na França.



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A eventual candidatura é vista dentro do PV como uma tentativa de ocupar o espaço deixado pela deputada Lohanna França, com um perfil técnico e forte presença digital.