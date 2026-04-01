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MANDADO DE PRISÃO

PF realiza operação contra acusados de vazar dados de ministros do STF

Alvos são acusados de acessar ilegalmente os sistemas da Receita Federal e vender as informações privadas de ministros

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Andreia Verdélio Repórter da Agência Brasil
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Andreia Verdélio Repórter da Agência Brasil
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01/04/2026 16:23

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Polícia Federal cumpre mandado de prisão e seis de busca e apreensão no Rio de Janeiro e em São Paulo na Operação Exfil
Polícia Federal cumpre mandado de prisão e seis de busca e apreensão no Rio de Janeiro e em São Paulo na Operação Exfil crédito: Polícia Federal/Divulgação

A Polícia Federal (PF) realizou nesta quarta-feira (1°/4) a segunda fase da Operação Exfil, deflagrada para apurar acessos ilegais de informações fiscais de ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) e seus parentes.

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De acordo com a corporação, foram cumpridos um mandado de prisão e seis de busca e apreensão no Rio de Janeiro e em São Paulo. As medidas foram autorizadas pelo ministro Alexandre de Moraes, relator do caso.

A PF informou ainda que os alvos são acusados de acessar ilegalmente os sistemas da Receita Federal e vender as informações privadas de ministros.

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A primeira fase da operação foi realizada em fevereiro deste ano e teve como alvo funcionários públicos lotados na Receita e auditores do órgão.

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Por determinação de Moraes, os servidores investigados cumprem diversas medidas cautelares, como monitoramento por tornozeleira eletrônica, afastamento do exercício de função pública, cancelamento de passaportes e a proibição de saída do país.

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