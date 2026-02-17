Assine
overlay
Início Política
INVESTIGAÇÃO

PF investiga vazamento de dados fiscais de ministros do STF e familiares

Operação cumpre mandados em três estados e impõe medidas cautelares, como afastamento de servidores e monitoramento por tornozeleira eletrônica

Publicidade
Carregando...
E
Estado de Minas
E
Estado de Minas
Repórter
17/02/2026 13:13 - atualizado em 17/02/2026 13:13

compartilhe

SIGA
x
Operação da Polícia Federal investiga acesso e divulgação irregular de dados fiscais de ministros do STF e de seus familiares; ação foi autorizada pela própria Corte a pedido da PGR
Operação da Polícia Federal investiga acesso e divulgação irregular de dados fiscais de ministros do STF e de seus familiares; ação foi autorizada pela própria Corte a pedido da PGR crédito: AGENCIA BRASIL/REPRODUÇÃO

A Polícia Federal deflagrou uma operação para investigar o suposto vazamento de dados fiscais de ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) e de seus familiares. A ação foi autorizada pela própria Corte, após solicitação da Procuradoria-Geral da República (PGR).

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Foram cumpridos quatro mandados de busca e apreensão nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Bahia. A investigação apura o acesso e a divulgação irregular de informações sigilosas de autoridades do Supremo. Também foram determinadas medidas cautelares, como afastamento de função pública, cancelamento de passaportes, monitoramento por tornozeleira eletrônica e proibição de saída do país.

Leia Mais

Segundo apuração do jornal O Globo, houve acesso irregular aos dados fiscais de Viviane Barci, esposa do ministro Alexandre de Moraes, e do filho do casal. A investigação foi determinada pelo próprio Moraes. Em janeiro deste ano, o ministro ordenou a abertura de procedimento para apurar se houve vazamento de dados sigilosos de integrantes da Corte e de seus familiares na Receita Federal e no Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf).

O inquérito foi instaurado em meio aos desdobramentos de uma reportagem que mencionou contrato entre o Banco Master e o escritório de advocacia de Viviane Barci. O contrato teria somado R$ 131,3 milhões.

Histórico

Este não é o primeiro episódio recente envolvendo divergências entre o STF e a Receita sobre o uso de dados fiscais de autoridades. Em 2019, o próprio Moraes determinou a suspensão de investigações fiscais que atingiam ministros do Supremo e outras autoridades, citando indícios de desvio de finalidade, e afastou temporariamente dois servidores por suspeita de quebra indevida de sigilo.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Na ocasião, o Supremo entendeu que não havia indícios suficientes de irregularidade dos contribuintes para justificar as apurações fiscais. A decisão foi tomada no contexto de um inquérito mais amplo, aberto pelo então presidente do STF, ministro Dias Toffoli, para investigar a disseminação de fake news e ameaças contra a Corte, e incluiu a paralisação de procedimentos que teriam acessado dados sem indícios formais de irregularidade.

Tópicos relacionados:

alexandre-de-moraes banco-central banco-master daniel-vorcaro fisc mandados-de-busca o-globo

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay