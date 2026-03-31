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GOVERNO FEDERAL

'Fiz mais que o Ministério das Mulheres', diz Múcio em reunião ministerial

Comentário foi captado por microfone durante encontro; Defesa alega insatisfação com ausência de ações da pasta em balanço apresentado

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SP
Sílvia Pires
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Sílvia Pires
Repórter
Jornalista formada pela Puc Minas, é repórter de Cidades no jornal Estado de Minas.
31/03/2026 20:07 - atualizado em 31/03/2026 20:09

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Declaração do ministro da Defesa José Múcio gerou repercussão no governo
Declaração do ministro da Defesa José Múcio gerou repercussão no governo crédito: José Cruz/Agência Brasil

Uma declaração do ministro da Defesa, José Múcio Monteiro, captada por microfone durante reunião ministerial realizada nesta terça-feira (31/3), provocou repercussão dentro do governo federal. Em conversa paralela, ele afirmou ter feito “mais do que o Ministério das Mulheres todinho”, comentário direcionado ao ministro da Casa Civil, Rui Costa, que reagiu com risos.

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O episódio ocorreu durante encontro conduzido pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), no qual foi apresentado um balanço das ações dos ministérios ao longo do atual mandato. Pela transmissão oficial, não é possível saber o contexto da fala do ministro da Defesa e sobre o que ele e Rui Costa conversavam no momento.

Em nota, o Ministério da Defesa afirmou que a declaração não teve como alvo a atuação do Ministério das Mulheres, mas refletiu a insatisfação do ministro com a ausência de menções às iniciativas da pasta no relatório apresentado pela Casa Civil. Segundo o comunicado, Múcio reagiu ao fato de que “inúmeras realizações” da Defesa não teriam sido incluídas no compilado.

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Entre as ações citadas pela pasta estão avanços na participação feminina nas Forças Armadas. A pasta destacou que está prevista para esta quarta-feira (1º/4) a promoção da médica Cláudia Lima ao posto de general do Exército, além da incorporação de cerca de 1,4 mil mulheres no serviço militar voluntário iniciado em março. Também foram mencionadas outras promoções recentes de mulheres a cargos de oficial-general na Marinha e na Força Aérea.

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Ainda assim, dentro do próprio governo, a comparação feita por Múcio foi considerada inadequada. Rui Costa, embora tenha reagido com humor no momento da fala, afirmou posteriormente à imprensa que o comentário não foi apropriado.

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