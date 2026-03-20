Em Sete Lagoas, Pacheco diz que políticos têm que 'sair da rede social'

Repórter da editoria de Política do jornal Estado de Minas

O senador Rodrigo Pacheco (PSD), possível candidato ao governo de Minas Gerais, alfinetou políticos com forte presença nas redes sociais durante discurso em Sete Lagoas, na Região Central do estado, ao lado do presidente Lula (PT), nesta sexta-feira (20/3).

O ex-presidente do Congresso Nacional foi escolhido pelo ministro da Educação, Camilo Santana, para discursar em nome dos parlamentares presentes para a entrega de ônibus escolares na fábrica da Iveco.

Na fala, Pacheco exaltou Lula, a quem chamou de “figura humana extraordinária” e “maior democrata” da história do Brasil. Também valorizou investimentos em educação e falou sobre a atuação dos parlamentares.

Discurso de Pacheco

“O dia a dia da política se faz através desse tipo de coisa: realizar efetivamente. Sair um pouco do discurso, sair um pouco da rede social e trabalhar o dia a dia. Em Brasília, Belo Horizonte ou em qualquer lugar, para poder fazer da política um instrumento verdadeiro de transformação da vida das pessoas”, discursou.

Pacheco representou os parlamentares presentes, como os deputados federais Rogério Correia (PT), Reginaldo Lopes (PT) e Duda Salabert (PDT), e a deputada estadual Leninha (PT), presidente do PT em Minas.

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“Em nome de todos os parlamentares que aqui estão, eu quero sobretudo externar a minha gratidão, o meu reconhecimento e o meu otimismo de termos bons caminhos para Minas Gerais, de termos bons caminhos para o Brasil, pautados sobretudo na união e no sentimento de solidariedade entre nós todos”, completou o senador.

