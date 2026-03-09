PF vai investigar "trend" que faz apologia à violência contra a mulher

Repórter da editoria de Política do jornal Estado de Minas

A Polícia Federal , por meio da Diretoria de Crimes Cibernéticos, abriu inquérito para investigar a trend ''treinando caso ela diga não" que faz apologia à violência contra mulheres. Os vídeos simulando agressão contra mulheres em caso de negativa de pedido de namoro ou de casamento começaram a viralizar nas redes sociais no último sábado, véspera do Dia das Mulheres, conforme reportagem publicada pelo Estado de Minas.

A PF também pediu a derrubada dos vídeos por apologia à violência. Nos vídeos intitulados "treinando caso ela diga não", jovens aparecem simulando um pedido de casamento, tendo ao fundo uma música romântica, para na sequência desferir socos, chutes, facadas e pontapés.

Nesta terça-feira (10/3), o assunto vai ser debatido na Comissão de Segurança Pública da Câmara dos Deputados. O colegiado vai pedir à Procuradoria-Geral da República (PGR) que investigue os vídeos virais e seus autores. O pedido, de autoria do deputado Pedro Campos (PSB-PE), solicita a PGR que tome as medidas necessárias à responsabilização criminal por apologia à violência.

No sábado (7/3), a deputada federal Duda Salabert (PDT) denunciou a trend em suas redes sociais e também pediu ao Ministério Público Federal abertura de uma investigação.