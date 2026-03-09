Vereador de São Paulo, Lucas Pavanato visita Câmara de BH

O vereador Lucas Pavanato (PL-SP) esteve na Câmara Municipal de Belo Horizonte, nesta segunda-feira (9), a convite do vereador Vile Santos (PL). Durante a visita, o parlamentar paulista circulou pelo plenário da Casa e conversou com vereadores da bancada do Partido Liberal, sendo bem recebido por parlamentares.

Segundo aliados, o encontro também teve como objetivo aproximar os mandatos dos dois vereadores, que defendem pautas semelhantes dentro da agenda conservadora.

Em São Paulo, Pavanato tem apresentado propostas alinhadas a esse campo político, como projetos voltados à restrição de repasse de recursos públicos a movimentos envolvidos em invasões de propriedade e iniciativas voltadas ao incentivo a pequenos empreendedores nos bairros.



Já em Belo Horizonte, Vile também tem atuado com projetos nessa linha. Entre as propostas apresentadas por ele está um projeto de lei que busca proibir manifestações político-partidárias em eventos culturais financiados com recursos públicos, sob o argumento de evitar uso de verba pública para militância política.

Vile foi eleito vereador em 2024 com 14.705 votos e integra a bancada do PL na Câmara da capital mineira, onde tem se destacado por defender pautas conservadoras e econômicas ligadas à redução da intervenção do Estado.

A visita de Pavanato ocorre em meio à articulação entre parlamentares jovens do PL em diferentes capitais, estratégia que tem sido adotada por quadros do partido para ampliar a rede política e a troca de experiências legislativas.