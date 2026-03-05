PF cumpre mandados de prisão em operação sobre suspeita de acesso ilegal a dados de Moraes

(FOLHAPRESS) - A Polícia Federal cumpre cinco mandados de prisão temporária nesta quinta-feira (5) em uma operação que apura suspeitas de acesso de forma indevida a dados do ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal).

A operação, chamada Dataleaks, tem como alvos responsáveis por uma plataforma que contém base de dados não oficial, com informações pessoais de integrantes do Supremo, e é abastecida por meio de acessos indevidos a sistemas governamentais.

De acordo com a PF, o objetivo é "desarticular uma organização criminosa especializada na obtenção, na adulteração, na comercialização e na disseminação ilícita de dados pessoais e sensíveis provenientes de bases governamentais e privadas".

Além das cinco prisões, são cumpridos quatro mandados de busca e apreensão. A ação ocorre nos estados de São Paulo, de Tocantins e de Alagoas.

São investigadas suspeitas da prática dos crimes de organização criminosa, invasão de dispositivo informático, furto qualificado mediante fraude, corrupção de dados e lavagem de dinheiro.