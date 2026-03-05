Assine
overlay
Início Política
OPERAÇÃO DATALEAKS

PF cumpre mandados de prisão em operação sobre suspeita de acesso ilegal a dados de Moraes

A operação tem como alvos responsáveis por uma plataforma que contém base de dados não oficial, com informações pessoais de integrantes do Supremo

Publicidade
Carregando...
JM
JOSÉ MARQUES
JM
JOSÉ MARQUES
Repórter
05/03/2026 10:48 - atualizado em 05/03/2026 10:50

compartilhe

SIGA
x
Efeito Silvinei: Moraes determina prisão domiciliar de outros 10 condenados
Efeito Silvinei: Moraes determina prisão domiciliar de outros 10 condenados crédito: Platobr Politica

(FOLHAPRESS) - A Polícia Federal cumpre cinco mandados de prisão temporária nesta quinta-feira (5) em uma operação que apura suspeitas de acesso de forma indevida a dados do ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal).

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

A operação, chamada Dataleaks, tem como alvos responsáveis por uma plataforma que contém base de dados não oficial, com informações pessoais de integrantes do Supremo, e é abastecida por meio de acessos indevidos a sistemas governamentais.

Leia Mais

De acordo com a PF, o objetivo é "desarticular uma organização criminosa especializada na obtenção, na adulteração, na comercialização e na disseminação ilícita de dados pessoais e sensíveis provenientes de bases governamentais e privadas".

Além das cinco prisões, são cumpridos quatro mandados de busca e apreensão. A ação ocorre nos estados de São Paulo, de Tocantins e de Alagoas.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

São investigadas suspeitas da prática dos crimes de organização criminosa, invasão de dispositivo informático, furto qualificado mediante fraude, corrupção de dados e lavagem de dinheiro.

Tópicos relacionados:

alexandre-de-moraes stf

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay