Governador Zema desiste de federalizar a Uemg

Repórter da editoria de Política do jornal Estado de Minas

O governador Romeu Zema desistiu de federalizar a Universidade Estadual de Minas Gerais (Uemg). Por meio de uma mensagem, Zema enviou à Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG), nesta terça-feira 03/03), um pedido para a retirada do Projeto de Lei (PL) 3.738/25, que autoriza o estado a transferir para a União a gestão da Uemg. A mensagem do governador desistindo de federalizar a universidade foi lida nesta tarde, durante sessão plenária da ALMG.

A oposição vinha pressionando o governo a desistir de federalizar a Uemg para abater parte da dívida bilionária que o estado tem com a União. A federalização se daria no âmbito do Programa de Pleno Pagamento das Dívidas dos Estados (Propag).

No final do ano passado, também pressionado pela oposição, Zema já havia desistido de vender imóveis da universidade para também abater parte da dívida de Minas com a União, hoje na casa de R$ 182 bilhões. A possível entrega da Uemg mobilizou toda a comunidade acadêmica e também Câmaras Municipais de diversas cidades onde a universidade tem campi.

A Uemg é uma das maiores instituições públicas de ensino superior de Minas Gerais, atendendo mais de 21 mil estudantes em 22 unidades acadêmicas.