ELEIÇÕES 2026

Saída de Haddad do governo depende de reunião entre Lula e Trump

Ministro da Fazenda aguarda decisão sobre comitiva presidencial que irá ao encontro do presidente norte-americano em meados de março

Wellton Máximo Repórter da Agência Brasil
Wellton Máximo Repórter da Agência Brasil
25/02/2026 21:43

O que Lula quer de Haddad na volta da viagem à Ásia
Fernando Haddad quer deixar o cargo de ministro da Fazenda para se dedicar à campanha de reeleição de Lula crédito: Platobr Politica

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou nesta quarta-feira (25/2) que a data de sua saída do cargo dependerá da possível viagem do presidente Luiz Inácio Lula da Silva aos Estados Unidos para reunião com o presidente americano, Donald Trump.

Em entrevista a jornalistas, Haddad disse que pretende se reunir com Lula nesta quinta (26) para definir se integrará a comitiva presidencial. A expectativa é de que o encontro bilateral ocorra entre os dias 15 e 20 de março, embora ainda não haja confirmação oficial.

Se eu for [viajar], a data de saída é uma, se eu não for, a data é outra, declarou o ministro na portaria do Ministério da Fazenda, após retornar da Índia e da Coreia do Sul, onde acompanhou o presidente Lula.

Desde o fim de 2025, Haddad indica a intenção de deixar a pasta para colaborar com a campanha de reeleição de Lula. Inicialmente, ele cogitou deixar o cargo ainda em fevereiro, mas a mudança deve ficar para meados de março.

Antes de sair, o ministro pretende concluir estudos sobre alternativas de financiamento para a proposta de tarifa zero no transporte público, que devem ser apresentados até abril, e a regulamentação sobre a tributação de criptoativos.

Sucessão

O nome mais cotado para assumir o comando da Fazenda é o do atual secretário-executivo da pasta, Dario Durigan. Caso a mudança se confirme, o secretário do Tesouro Nacional, Rogério Ceron, assumirá a secretaria-executiva.

Apesar de descartar publicamente candidatura nas eleições deste ano, Haddad enfrenta pressão dentro do PT para disputar o governo de São Paulo ou uma das duas vagas para o Senado no estado. O ministro, no entanto, continua a dar declarações de que não quer disputar as próximas eleições.

