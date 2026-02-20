O que Lula quer de Haddad na volta da viagem à Ásia

O ministro Fernando Haddad (Fazenda) bem que tentou deixar o governo antes do Carnaval. Não conseguiu. Foi convocado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva para acompanhá-lo na viagem que faz a Ásia. Lula quer voltar ao Brasil com o compromisso de Haddad de que será candidato em São Paulo nas próximas eleições.

Haddad resiste aos apelos do presidente para disputar o Palácio dos Bandeirantes ou uma vaga no Senado. O ministro deseja deixar o comando da Fazenda ainda em fevereiro, quando voltar da viagem. Ele avalia que já fez sacrifícios demais pelo PT e tem dito que gostaria de ajudar na coordenação da campanha de Lula à reeleição.

Os correligionários de Haddad em São Paulo, entretanto, têm dito que ele é o único nome do partido que, mesmo com muita dificuldade, teria chances de levar o PT ao segundo turno das eleições para o governo estadual. Internamente, a leitura que se faz é a de que qualquer outro nome provavelmente será derrotado já na primeira rodada.