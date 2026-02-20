Assine
overlay
Início PlatôBr

O que Lula quer de Haddad na volta da viagem à Ásia

Os defensores da candidatura do ministro da Fazenda ao governo de São Paulo argumentam que ele é o único que pode chegar ao segundo turno

Publicidade
Carregando...
Antonio Temóteo e Luciana Lima
Antonio Temóteo e Luciana Lima
Repórter
20/02/2026 00:35

compartilhe

SIGA
x
O que Lula quer de Haddad na volta da viagem à Ásia
O que Lula quer de Haddad na volta da viagem à Ásia crédito: Platobr Politica

O ministro Fernando Haddad (Fazenda) bem que tentou deixar o governo antes do Carnaval. Não conseguiu. Foi convocado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva para acompanhá-lo na viagem que faz a Ásia. Lula quer voltar ao Brasil com o compromisso de Haddad de que será candidato em São Paulo nas próximas eleições.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Haddad resiste aos apelos do presidente para disputar o Palácio dos Bandeirantes ou uma vaga no Senado. O ministro deseja deixar o comando da Fazenda ainda em fevereiro, quando voltar da viagem. Ele avalia que já fez sacrifícios demais pelo PT e tem dito que gostaria de ajudar na coordenação da campanha de Lula à reeleição.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Os correligionários de Haddad em São Paulo, entretanto, têm dito que ele é o único nome do partido que, mesmo com muita dificuldade, teria chances de levar o PT ao segundo turno das eleições para o governo estadual. Internamente, a leitura que se faz é a de que qualquer outro nome provavelmente será derrotado já na primeira rodada.

Tópicos relacionados:

reportagem

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay