Câmara aprova urgência para projeto que quebra patente do Mounjaro

Pedido foi aprovado por 337 votos favoráveis e 19 votos contrários. Apenas o Novo orientou a bancada contra a proposta

LAURA SCOFIELD
Repórter
09/02/2026 20:26 - atualizado em 09/02/2026 20:28

Plenário da Câmara dos Deputados, em Brasília (DF)
Plenário da Câmara dos Deputados, em Brasília (DF) crédito: Beto Barata/Agência Senado

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - A Câmara aprovou o requerimento de urgência do PL (projeto de lei) que declara os medicamentos Mounjaro e Zepbound como de "interesse público", o que permite a quebra de suas patentes para a produção nacional.

O pedido de urgência foi aprovado por 337 votos favoráveis e 19 votos contrários. Apenas o Novo orientou a bancada contra o texto. Para a deputada Adriana Ventura (Novo-SP), a proposta representa uma "violação direta ao direito de propriedade intelectual". A oposição liberou seus deputados a votarem como quisessem.

O projeto é de autoria do deputado Mário Heringer (PDT-MG), que considera a medida "uma grande ferramenta de saúde pública". O líder do PDT disse à Folha de S.Paulo que o PL "resolve problemas de uma gama de comorbidades".

Os dois remédios têm como princípio ativo a tirzepatida e têm sido utilizados para emagrecimento.

