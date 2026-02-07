Madeirite: o que Zema e Simões falaram sobre a morte do influenciador

O governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), e o vice-governador Mateus Simões (Novo) lamentaram, nesta sexta-feira (6/2), a morte do empresário e influenciador mineiro Henrique Maderite, de 50 anos. Conhecido nas redes sociais pelo bordão “Sexta-feira, papai”, ele tinha cerca de 2 milhões de seguidores no Instagram.

Maderite morreu por volta das 15h, em seu haras, em Amarantina, distrito de Ouro Preto, na Região Central de Minas. Segundo informações, ele teria sido vítima de um infarto fulminante. O falecimento foi confirmado ao Estado de Minas por um amigo do empresário.

Em nota nas redes sociais, o governador Romeu Zema destacou o carisma do influenciador.

“Logo numa sexta-feira, se foi um dos nossos mineiros mais alegres. Nosso Henrique Maderite. Que Deus te receba e sua morada seja de paz, Henrique. Sua missão de espalhar alegria por onde passou está cumprida. Quem fez, fez. E ele fez muito por nós. Descanse em paz”, escreveu.

O vice-governador Mateus Simões também prestou homenagem e lembrou o impacto do influenciador nas redes.

“Sextas-feiras não serão mais as mesmas sem você, Henrique Maderite. Mineiro que transformava o dia a dia em risada e deixou um bordão que virou patrimônio: ‘quem fez, fez’. E você fez muito, viu… fez o Brasil inteiro sorrir. Vai fazer falta!”, publicou.

De acordo com a Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), Maderite estava no local quando sofreu o mal súbito. Um enfermeiro que estava no haras ainda tentou realizar manobras de reanimação cardiopulmonar, mas ele já não apresentava sinais vitais.

Os militares foram acionados por vizinhos e, ao chegarem, identificaram sangramento em um dos ouvidos, além de um corte na nuca e uma marca roxa no pescoço. A perícia foi chamada para apurar as circunstâncias da morte.

A última publicação de Maderite nas redes sociais foi feita por volta do meio-dia desta sexta-feira, poucas horas antes de morrer, quando repetiu o bordão característico ao divulgar fotos em uma cervejaria.