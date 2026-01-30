Assine
Ex-presidente preso

Bolsonaro pede autorização para receber visita de Nikolas

Solicitação ocorre um dia após ministro Alexandre de Moraes negar acesso de Valdemar Costa Neto e do senador Magno Malta 

Luana Patriolino - Correio Braziliense
Luana Patriolino - Correio Braziliense
Repórter
30/01/2026 16:53 - atualizado em 30/01/2026 17:44

A defesa de Jair Bolsonaro alegou que o ruído chegou a causar um desconforto de forma extrapolante, podendo afetar a saúde e a integridade física do ex-mandatário.
A defesa de Jair Bolsonaro alegou que o ruído chegou a causar um desconforto de forma extrapolante, podendo afetar a saúde e a integridade física do ex-mandatário.

A defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro pediu, ao Supremo Tribunal Federal (STF), nesta sexta-feira (30/1), autorização para as visitas dos deputados federais Nikolas Ferreira (MG) e Sanderson (PL-RS), e dos senadores Carlos Portinho (RJ) e Bruno Bonetti (RJ), todos do PL. O ex-chefe do Planalto está preso no 19º Batalhão da Polícia Militar no Complexo Penitenciário da Papuda, conhecido como "Papudinha".

O pedido dos advogados ocorre um dia após o ministro Alexandre de Moraes negar a visita do presidente do Partido Liberal (PL), Valdemar Costa Neto, e do senador Magno Malta (PL-ES). O magistrado citou risco às investigações da trama golpista, além de incidentes disciplinares envolvendo o parlamentar — que teria tentado ingressar na unidade sem autorização.

Por outro lado, Moraes permitiu acompanhamento religioso com padre e liberou caminhadas em áreas externas da cela. Além da família, foram autorizadas visitas de alguns aliados políticos e pessoas indicadas pela defesa, com datas e horários definidos. 

Entre os nomes liberados estão os deputados federais Cabo Gilberto (PL-PB) e Hélio Lopes (PL-RJ), o ex-secretário Luiz Antonio Nabhan Garcia e o senador Wilder Morais (PL-GO).

Bolsonaro está cumprindo a pena de 27 anos e três meses de prisão por uma tentativa de golpe de Estado para se manter no poder mesmo após derrota nas urnas. Ele foi preso em 22 de novembro após violar a tornozeleira eletrônica e descumprir as medidas cautelares impostas pela Justiça. Antes de ir para a Papudinha, estava detido na Superintendência da PF, com disponibilização de atendimento médico em tempo integral. 

