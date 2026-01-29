Visita de Tarcísio a Bolsonaro: defesa de unidade da direita em 2026

A primeira visita de Tarcísio de Freitas (Republicanos) a Jair Bolsonaro na Papudinha teve pouca novidade e alguns recados para o mundo político. Ao sair do encontro, na tarde desta quinta-feira,29, o governador de São Paulo apresentou alguns temas tratados: apoio a Flávio Bolsonaro, aval do ex-presidente à entrada do governador de Goiás, Ronaldo Caiado, no PSD e o discurso de unidade do campo contra o PT.

O governador ainda é o nome preferido de uma parte do Centrão e do empresariado para se lançar ao Planalto. A candidatura, no entanto, depende das negociações da oposição em torno dos nomes que se colocam na corrida pela sucessão de Lula. Nesta semana, Caiado fez mais um movimento nesse campo ao trocar o União Brasil pelo PSD.

Segundo o governador, Bolsonaro demonstrou apreço por Caiado e avaliou que a candidatura do governador de Goiás soma ao projeto da direita. “O presidente viu com bons olhos, elogiou o Caiado pra mim. Ele tem apreço pelo Caiado, consideração pelo trabalho que fez ao longo da sua trajetória política”, disse Tarcísio. Caiado se filiou recentemente ao PSD, partido que já abriga outros dois presidenciáveis, Ratinho Junior e Eduardo Leite, ampliando a disputa interna no campo conservador.

Ao tratar do próprio papel, Tarcísio voltou a negar qualquer plano presidencial e disse que sua tarefa é cuidar de São Paulo e ajudar a agregar o grupo. “O projeto nosso sempre foi São Paulo. Eu tenho um papel importante dentro do time, que é cuidar do estado e agregar à visão deste grupo”, declarou.

Ao final, o governador deixou explícito o alinhamento com a família Bolsonaro ao afirmar que vai apoiar Flávio na disputa presidencial. “Sem dúvida, vou apoiar Flávio”, disse. A declaração reforça o esforço de manter Bolsonaro como referência política do grupo, mesmo fora do jogo eleitoral direto, e de sinalizar unidade em um campo ainda marcado por excesso de nomes e indefinições.