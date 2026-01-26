Assine
EXCLUSIVA

Marília diz não ver Alexandre Silveira no PT nem candidato ao Senado

Para prefeita de Contagem, embora o ministro seja citado nos bastidores como um possível nome para a disputa, o nome dele não é viabilidade eleitoral

Ana Mendonça
Vinícius Prates
Ana Mendonça
Repórter
Vinícius Prates
Repórter
Repórter de Política. Formado em Jornalismo pela UFMG e mestrando do Programa de Pós-Graduação em Comunicação Social da mesma instituição. Atuou como assessor parlamentar em 2021.
26/01/2026 13:21 - atualizado em 26/01/2026 13:23

Marília Campos, prefeita de Contagem, em entrevista exclusiva ao Estado de Minas
Marília Campos, prefeita de Contagem, em entrevista exclusiva ao Estado de Minas crédito: Jair Amaral/EM/D.A Press

A prefeita de Contagem, Marília Campos (PT), afirmou, em entrevista exclusiva ao Estado de Minas, que não vê o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira (PSD), filiado ao PT ou concorrendo ao Senado pela legenda nas eleições de 2026. Segundo ela, embora o ministro seja citado nos bastidores como um possível nome para a disputa, o nome dele não é viabilidade eleitoral.

Marília, cotada como pré-candidata ao Senado, destacou que mantém uma boa relação com Alexandre Silveira e afirmou que a eventual presença dele no tabuleiro eleitoral não a incomoda. Ainda assim, ponderou que, no momento, a discussão central no PT deveria passar pela definição de um nome que reúna viabilidade eleitoral e capacidade de fortalecer o palanque do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que será candidato à reeleição, em Minas Gerais.

Na avaliação da prefeita, as pesquisas eleitorais já divulgadas indicam que, hoje, ela é o nome mais bem posicionado para a disputa ao Senado. Apesar disso, Marília ressaltou que a decisão final cabe exclusivamente ao presidente da República.

"Tenho uma boa relação com Alexandre, mas hoje, se a gente for olhar para as pesquisas, o melhor nome sou eu. Porque o melhor nome é quem tem voto, é aliado do Lula e quem o Lula vai poder contar. Então, eu reúno concretamente essas três questões que são fundamentais para fortalecer o palanque do Lula. Agora, a liberdade de escolha é do Lula. Se ele escolher outro candidato ou outra candidata, é como eu falei, eu não tô reivindicando, eu apenas me coloquei à disposição", disse ao Estado de Minas.

Questionada se vê o ministro filiado ao Partido dos Trabalhadores, foi enfática: "Não".

