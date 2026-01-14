Novo ministro trabalhou com Jaques Wagner e Dilma; conheça Lima e Silva

A ida de Wellington César Lima e Silva para o cargo de ministro da Justiça e Segurança Pública, anunciada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva na noite desta terça-feira (13/1), não será a primeira vez que o soteropolitano de 60 anos vai trabalhar na linha de frente de governos petistas.

Lima e Silva, até então, atuava como advogado-geral da Petrobras. Além disso, o ministro da Justiça foi procurador-geral de Justiça da Bahia por dois mandatos consecutivos (2010-2014). À época, o estado era governado pelo senador Jaques Wagner (PT-BA), atual senador e líder do governo no Senado, o qual coube a nomeação para o Ministério Público da Bahia (MPBA).



O nome de Lima e Silva para o ministério foi defendido por Wagner, além de Rui Costa, atual ministro da Casa Civil e também ex-governador da Bahia. Os quatro anos na função de procurador-geral na Bahia fizeram com que Lima e Silva fosse indicado ao Ministério da Justiça durante o governo da ex-presidente Dilma Rousseff, em 2016.



Ele ficou apenas 11 dias no cargo, após o Supremo Tribunal Federal (STF) decidir como inconstitucional um membro do Ministério Público exercer cargo no poder Executivo.

Wellington César Lima e Silva pediu demissão do Ministério da Justiça e foi substituído pelo então vice-procurador geral eleitoral à época, Eugênio Aragão.



No atual mandato do governo Lula, Lima e Silva atuou como secretário de assuntos jurídicos da Casa Civil — cargo atualmente ocupado por Marcelo Weick. Ao deixar o posto, no ano passado, ele foi indicado por Lula para assumir a Advocacia-Geral da Petrobras.