MINISTRO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA

Novo ministro trabalhou com Jaques Wagner e Dilma; conheça Lima e Silva

Nascido em Salvador, Wellington Lima e Silva atuava como advogado-geral da Petrobras. Agora, ele vai substituir Ricardo Lewandowski no Ministério da Justiça e Segurança Pública

Francisco Artur de Lima - Correio Braziliense
Francisco Artur de Lima - Correio Braziliense
Repórter
14/01/2026 08:00

O novo ministro da Justiça, Wellington César Lima e Silva
Novo ministro trabalhou com Jaques Wagner e Dilma crédito: Valter Campanato/Agência Brasil

A ida de Wellington César Lima e Silva para o cargo de ministro da Justiça e Segurança Pública, anunciada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva na noite desta terça-feira (13/1), não será a primeira vez que o soteropolitano de 60 anos vai trabalhar na linha de frente de governos petistas.

Lima e Silva, até então, atuava como advogado-geral da Petrobras. Além disso, o ministro da Justiça foi procurador-geral de Justiça da Bahia por dois mandatos consecutivos (2010-2014). À época, o estado era governado pelo senador Jaques Wagner (PT-BA), atual senador e líder do governo no Senado, o qual coube a nomeação para o Ministério Público da Bahia (MPBA).

O nome de Lima e Silva para o ministério foi defendido por Wagner, além de Rui Costa, atual ministro da Casa Civil e também ex-governador da Bahia. Os quatro anos na função de procurador-geral na Bahia fizeram com que Lima e Silva fosse indicado ao Ministério da Justiça durante o governo da ex-presidente Dilma Rousseff, em 2016.

Ele ficou apenas 11 dias no cargo, após o Supremo Tribunal Federal (STF) decidir como inconstitucional um membro do Ministério Público exercer cargo no poder Executivo. 

Wellington César Lima e Silva pediu demissão do Ministério da Justiça e foi substituído pelo então vice-procurador geral eleitoral à época, Eugênio Aragão.

No atual mandato do governo Lula, Lima e Silva atuou como secretário de assuntos jurídicos da Casa Civil — cargo atualmente ocupado por Marcelo Weick. Ao deixar o posto, no ano passado, ele foi indicado por Lula para assumir a Advocacia-Geral da Petrobras. 

Tópicos relacionados:

eugenio governo justica ministro

