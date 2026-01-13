Ministro de Lula vai deixar cargo para disputar o Senado

O ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho (Republicanos-PE), anunciou nesta terça-feira (13/1) que deixará o comando da pasta em abril para se dedicar integralmente ao projeto eleitoral de 2026. Pré-candidato ao Senado por Pernambuco, ele afirmou que a desincompatibilização obedecerá ao calendário legal e permitirá maior foco na construção da candidatura.

Segundo Costa Filho, a decisão é resultado de um processo de amadurecimento político e da avaliação positiva do seu nome nas pesquisas de intenção de voto. “Estou trabalhando muito para cada vez mais consolidar a nossa candidatura ao Senado. Me sinto pronto e preparado para representar Pernambuco no Senado Federal”, afirmou.

Silvio Costa Filho

Com trajetória que inclui mandatos como vereador do Recife, deputado estadual, secretário de Estado e deputado federal, além da atual função ministerial, o ministro disse conhecer de perto os desafios econômicos e sociais de Pernambuco. “Tenho certeza que vamos fazer uma bela campanha, apresentando propostas que dialogam com o futuro de Pernambuco”, declarou.

Apesar do otimismo, Costa Filho ponderou que disputas majoritárias dependem de múltiplos fatores. Ainda assim, destacou a proximidade com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o incentivo recebido para a candidatura. “Tenho conversado com o presidente Lula, que cada vez mais tem me estimulado a disputar o Senado porque ele sabe que sempre procurei fazer política com decência, lealdade e correção”, disse. “Vamos juntos, ao lado do presidente Lula, continuar trabalhando muito nos próximos anos pelo futuro do nosso Estado.”



O ministro também ressaltou os resultados alcançados à frente da pasta, especialmente o crescimento do setor portuário e da aviação civil no país. Para ele, o desempenho da gestão reforça a disposição de seguir contribuindo com o governo. “Estou pronto e preparado para continuar ao lado do presidente Lula ajudando Pernambuco e o Brasil”, afirmou. A saída do ministro está prevista para abril.