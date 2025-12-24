Assine
COMBATE

Em discurso de Natal, Lula anuncia ofensiva contra violência de gênero

Presidente afirma que crime contra mulheres não pode ser tolerado e promete mobilizar ministérios e instituições em ação coordenada

Wal Lima - Correio Braziliense
Wal Lima - Correio Braziliense
24/12/2025 23:47 - atualizado em 24/12/2025 23:47

Presidente Lula afirma que o governo vai coordenar ações com ministérios e órgãos públicos para enfrentar a violência de gênero em todo o país.
Presidente Lula afirma que o governo vai coordenar ações com ministérios e órgãos públicos para enfrentar a violência de gênero em todo o país.

Durante o pronunciamento em cadeia nacional na véspera de Natal, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou que o combate à violência contra a mulher será uma prioridade do governo em 2025. Ele anunciou que vai liderar um esforço nacional envolvendo ministérios, instituições públicas e a sociedade civil.

“Um povo tão gentil e capaz de produzir coisas tão belas não pode aceitar a violência contra a mulher”, afirmou. Lula também fez um apelo direto aos homens. “Nós que somos homens devemos fazer um compromisso de alma. Em nome de tudo que é mais sagrado, seja um aliado”, declarou.

No mesmo trecho do discurso, o presidente destacou que a Polícia Federal comandou, neste ano, a maior operação já realizada contra o crime organizado no país. Segundo ele, o combate às facções “chegou ao andar de cima” e não sofrerá interferência política.

Lula afirmou que o governo seguirá atuando de forma integrada na segurança pública, combinando inteligência, investigação e estrutura de combate às organizações criminosas.

O presidente reforçou que reduzir a violência contra mulheres depende também de mudança cultural. “Isso exige compromisso do Estado, mas exige também compromisso da sociedade”, declarou.

Ao final do pronunciamento, Lula afirmou que o governo continuará defendendo direitos, fortalecendo políticas públicas e garantindo proteção às brasileiras. Ele encerrou pedindo união do país e desejando paz no Natal.

