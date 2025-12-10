Senador diz que Brasil está perto de prender ministro de tribunal superior

O senador Alessandro Vieira (MDB-SE), relator da CPI do Crime Organizado, fez crítica ao ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Dias Toffoli e disse que o Brasil “se avizinha” de prender um ministro de tribunal superior.

Conforme o jornal O Globo, Toffoli viajou para Lima, no Peru, para assistir à final da Copa Libertadores, em um jatinho ao lado de um advogado do caso Banco Master, relatado pelo próprio ministro no STF.

“Nós temos ministros que acham normal, cotidiano, caronas em jatinho, jatinho pago pelo crime organizado, notoriamente pelo crime organizado, não é surpresa. ‘Descobri hoje que era crime organizado’. Não, o cara sabe que é crime organizado, entra no jatinho, vai para uma viagem paga pelo crime organizado, acessa um evento de luxo pago pelo crime organizado, se hospeda, come, bebe, pago pelo crime organizado, e retorna a Brasília para julgar na nossa Corte Superior”, disparou Vieira, em sessão da CPI nessa terça-feira (9/12).

'Momento se avizinha'

Em seguida, o parlamentar disse que o Brasíl já tem histórico de punir autoridades públicas do Executivo e Legislativo. Então, sugeriu que uma prisão de ministro do Judiciário se aproxima.

“Este é um país que já teve presidente preso, que já teve ministro preso, senador preso, deputado preso, governador preso, prefeito, vereador… Mas ainda não teve ministro dos tribunais superiores. E me parece que este momento se avizinha”, completou.