Carlos Bolsonaro diz que família não tem informações sobre o pai há 2 dias

O vereador Carlos Bolsonaro (PL) afirmou no início da tarde deste sábado (29/11) que sua família não recebe informações do seu pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro, há mais de dois dias.

“A família não tem informação alguma sobre Jair Bolsonaro há mais de dois dias. Pelo amor de Deus...”, postou o vereador do Rio de Janeiro na rede social X.





Em seguida, Carlos Bolsonaro postou uma coluna de 2018, publicada pelo Estadão, afirmando que Lula recebeu 572 visitas em seis meses de prisão pela Operação Lava Jato.

A FAMÍLIA NÃO TEM INFORMAÇÃO ALGUMA SOBRE JAIR BOLSONARO HÁ MAIS DE DOIS DIAS. PELO AMOR DE DEUS…. — Carlos Bolsonaro (@CarlosBolsonaro) November 29, 2025



Jair Bolsonaro está preso na sede da Superintendência da Polícia Federal, em Brasília, desde terça-feira (25/11), onde cumpre pena de 27 anos e três meses por participação na trama golpista.





