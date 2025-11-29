Assine
overlay
Início Política
Desesperado

Carlos Bolsonaro diz que família não tem informações sobre o pai há 2 dias

Na postagem, vereador pelo Rio de Janeiro incluiu notícia de 2018 afirmando que Lula recebeu 572 visitas em seis meses de prisão

Publicidade
Carregando...
PC
Pedro Cerqueira
PC
Pedro Cerqueira
Repórter
29/11/2025 18:13

compartilhe

SIGA
x
Carlos Bolsonaro
Carlos Bolsonaro mostrou reportagem afirmando que Lula recebeu 572 visitas em seis meses de prisão crédito: Renan Olaz/CMRJ

O vereador Carlos Bolsonaro (PL) afirmou no início da tarde deste sábado (29/11) que sua família não recebe informações do seu pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro, há mais de dois dias.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Leia Mais


“A família não tem informação alguma sobre Jair Bolsonaro há mais de dois dias. Pelo amor de Deus...”, postou o vereador do Rio de Janeiro na rede social X.


Em seguida, Carlos Bolsonaro postou uma coluna de 2018, publicada pelo Estadão, afirmando que Lula recebeu 572 visitas em seis meses de prisão pela Operação Lava Jato.


Jair Bolsonaro está preso na sede da Superintendência da Polícia Federal, em Brasília, desde terça-feira (25/11), onde cumpre pena de 27 anos e três meses por participação na trama golpista.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Tópicos relacionados:

bolsonaro carlos carlos-bolsonaro federal jair pai policia

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay