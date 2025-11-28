Assine
overlay
Início Política
Trama golpista

Defesa de Bolsonaro entra com novo recurso após trânsito em julgado

Advogados apresentaram embargo infringente nesta sexta-feira (28/11) pedindo a absolvição do ex-presidente, e chamando de "erro judiciário" decisão de Moraes pelo trânsito em julgado

Publicidade
Carregando...
VC
Victor Correia - Correio Braziliense
VC
Victor Correia - Correio Braziliense
Repórter
28/11/2025 20:52

compartilhe

SIGA
x
Brasília (DF) 14/09/2025 O ex-presidente Jair Bolsonaro, acompanhado de seu filho, Jair Renan, deixa hospital sob forte esquema de segurança, após passar por procedimentos. Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil
Por causa da condenação, Bolsonaro só estaria apto novamente a disputar eleições em 2060, com improváveis 105 anos de idade crédito: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil

A defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) protocolou recurso nesta sexta-feira (28/11) e pediu novamente a absolvição dos crimes pelos quais Bolsonaro foi condenado a 27 anos e três meses de prisão. O ex-mandatário cumpre pena na Superintendência da Polícia Federal (PF) em Brasília.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

O documento, com 73 páginas, defende que prevaleça o voto do ministro do STF Luiz Fux, que declarou nulidade da ação penal e absolveu Bolsonaro. Fux foi a única divergência na Primeira Turma da Corte, que condenou o ex-presidente e outros integrantes do chamado "núcleo crucial" da trama golpista. A apresentação ocorreu apesar de o caso não aceitar mais recursos.

Leia Mais

"A r. decisão que antecipou o trânsito em julgado da ação penal enquanto ainda transcorria prazo para a oposição de embargos infringentes  ainda que referendada pela 1ª Turma  caracteriza-se como erro judiciário e deve ser revista", escreveu a defesa. O recurso foi apresentando como embargo infringente, apresentando contra decisões não unânimes. 

O ministro Alexandre de Moraes, relator do caso, declarou na última terça-feira (25) o trânsito em julgado da condenação de Bolsonaro, decisão que foi referendada pela Primeira Turma. Segundo Moraes, os embargos infringentes só são cabíveis quando há ao menos dois votos pela absolvição do réu nas Turmas.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Os advogados de Bolsonaro pediram a absolvição do ex-presidente pelos crimes de pertencimento a organização criminosa, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, Golpe de Estado, dano qualificado pela violência e grave ameaça, contra o patrimônio da União e com considerável prejuízo para a vítima, e deterioração de patrimônio tombado.

O recurso será avaliado por Moraes.

Tópicos relacionados:

golpe-de-estado jair-bolsonaro stf

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay