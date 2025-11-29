Assine
Lula fará pronunciamento para celebrar isenção do Imposto de Renda

Fala será exibida em rede nacional às 20h30 no domingo (30/11), e terá pouco mais de seis minutos de duração. Medida é uma das principais apostas do petista para 2026

Victor Correia - Correio Braziliense
Victor Correia - Correio Braziliense
29/11/2025 09:49

Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, durante a cerimônia de sanção do Projeto de Lei nº 1.087, de 2025, que amplia a faixa de isenção e institui a tributação mínima do Imposto de Renda. Palácio do Planalto – Brasília (DF)
Lula fará pronunciamento para celebrar isenção do Imposto de Renda crédito: Ricardo Stuckert / PR

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) fará neste domingo (30/11) um pronunciamento em rede nacional para exaltar a sanção da lei que isenta do Imposto de Renda (IR) quem recebe até R$ 5 mil por mês. O vídeo, com duração de seis minutos e 14 segundos, será exibido às 20h30 na Rede Nacional de Rádio e Televisão.

A lei foi sancionada na quarta-feira (28) durante evento no Palácio do Planalto e é uma das principais apostas para alavancar a popularidade do petista nas eleições do ano que vem.

Segundo o governo, texto vai beneficiar 15 milhões de brasileiros, sendo 5 milhões com a isenção total e 10 milhões com descontos no valor cobrado atualmente do IR. Salários de até R$ 7.350 terão redução no imposto cobrado.

A isenção passa a valer em 2026 e estará presente nos contracheques pagos a partir de fevereiro. Integrantes do governo equivalem a medida a um "14º salário" para os trabalhadores no ano que vem. Atualmente, estão isentos salários de até R$ 2.259.

Como compensação, a lei também aplica uma taxa extra progressiva de até 10% sobre rendas de mais de R$ 600 mil por ano, o que afetará cerca de 140 mil contribuintes.

