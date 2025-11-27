Assine
Oruam na política em 2026? PT desmente candidatura

Partido afirma que não houve reunião, diálogo ou contato institucional com o rapper

Carlos Palermo
Carlos Palermo
27/11/2025 12:07 - atualizado em 27/11/2025 12:09

Oruam na política em 2026? PT desmente candidatura
Oruam, de 25 anos, vem acumulando episódios polêmicos. Em julho, ele foi flagrado em casa com um adolescente conhecido como Menor Piu, apontado como braço direito do traficante Doca, do Comando Vermelho crédito: Tupi

O PT negou nesta quarta-feira (26), qualquer movimentação envolvendo uma suposta candidatura do rapper Oruam nas eleições de 2026. Em nota, as executivas estadual e municipal afirmaram que não houve reuniões, diálogos formais ou contatos institucionais sobre o tema. O partido classificou os boatos como infundados.

Segundo o comunicado, a legenda desconhece completamente as informações que circularam nas redes sociais. O texto reforça que eventuais anúncios sobre candidaturas seguem normas internas e só são divulgados pelos canais oficiais.

Como funciona o processo interno do PT?

O partido destacou que a escolha de candidaturas ocorre de forma democrática e coletiva. A sigla afirmou seguir regras internas rigorosas para conduzir qualquer definição. Para o PT, apenas comunicações institucionais podem confirmar informações desse tipo.

Quais são as polêmicas recentes de Oruam?

Oruam, de 25 anos, vem acumulando episódios polêmicos. Em julho, ele foi flagrado em casa com um adolescente conhecido como Menor Piu, apontado como braço direito do traficante Doca, do Comando Vermelho. Durante a ação policial, o rapper e outras oito pessoas xingaram os agentes e arremessaram pedras.

Ele se entregou no dia seguinte, em 22 de julho, mas deixou a prisão em 29 de setembro, após decisão do STJ. O ministro Joel Ilan Paciornik considerou insuficientes os fundamentos da prisão preventiva.

