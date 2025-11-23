Assine
BOLETIM MÉDICO

Caiado passará por ablação cardíaca nesta segunda-feira (24/11)

O governador de Goiás está internado em São Paulo desde sábado (22/11), após episódio de fibrilação atrial

Wal Lima - Correio Braziliense
23/11/2025 21:58 - atualizado em 23/11/2025 21:58

Ronaldo Caiado foi hospitalizado ontem (22/12) após um episódio de fibrilação atrial, uma arritmia cardíaca considerada comum e tratável, segundo sua equipe médica.
Ronaldo Caiado foi hospitalizado após um episódio de fibrilação atrial, uma arritmia cardíaca considerada comum e tratável, segundo sua equipe médica crédito: Antonio Cruz/ Agência Brasil

O governador de Goiás, Ronaldo Caiado (União Brasil), de 76 anos, apresentou evolução clínica favorável nas últimas 24 horas e permanece internado no Hospital Vila Nova Star, em São Paulo, onde passou a noite em observação contínua. Ele foi hospitalizado nesse sábado (22/11) após um episódio de fibrilação atrial, uma arritmia cardíaca considerada comum e tratável, segundo sua equipe médica.

De acordo com o boletim divulgado neste domingo (23/11), Caiado segue “clinicamente estável e sem novas ocorrências”. Os médicos reiteram que o governador está consciente, bem-disposto e monitorado de forma permanente.

A cardiologista Ludhmila Hajjar, que coordena a equipe responsável, confirmou que a indicação é pela realização de uma ablação por cateter para corrigir de forma definitiva o distúrbio do ritmo cardíaco. O procedimento, descrito como seguro e já consolidado como padrão terapêutico, está programado para ocorrer nesta segunda-feira (24/11).

No boletim, assinado pela doutora Ludhmila, pelo diretor clínico, Paulo Marcelo Gehm Hoff, e pelo diretor-geral do hospital, Daniel Favarão Del Negro, a informação é de que a ablação utilizará cateteres para identificar e eliminar focos do tecido cardíaco que provocam impulsos elétricos irregulares.

A expectativa, segundo os médicos, é de controle definitivo da fibrilação atrial.

