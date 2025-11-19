Nikolas em El Salvador: 'Frente a frente com os maiores bandidos do mundo'

Repórter de Política. Formado em Jornalismo pela UFMG e mestrando do Programa de Pós-Graduação em Comunicação Social da mesma instituição. Atuou como assessor parlamentar em 2021.

O deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) compartilhou, nessa terça-feira (18/11), registros de sua visita ao Centro de Confinamento do Terrorismo (CECOT), a megaunidade de segurança máxima construída pelo governo de El Salvador.

No X (antigo Twitter), o parlamentar afirmou ter ido ao país para conhecer de perto o modelo de segurança implantado pelo presidente Nayib Bukele, que é apontado internamente como responsável pela queda expressiva nos índices de violência do país.

Segundo Nikolas, o modelo de segurança pública seria um exemplo a ser considerado pelo Brasil. O deputado destacou que esteve diante de líderes de organizações criminosas encarcerados no complexo e descreveu a experiência como um contato direto com “os maiores bandidos do mundo”. “Do pais mais violento, ao mais seguro do mundo. Fui aprender de perto como El Salvador foi transformado pela política de Nayib Bukele”, disse.

Ele também afirmou que o sistema prisional local funciona sem privilégios e sob “firme rigor da lei”, citando o modelo como inspiração para políticas de segurança pública no Brasil.

“E sim, aqui os direitos humanos funciona: sem privilégios, mordomias ou regalias para eles. Somente o firme rigor da lei. Aqui se paga - e muito caro. Volto com a esperança de que, com coragem e muito trabalho, podemos também resgatar o nosso Brasil. E o primeiro passo é garantir a paz. Começando pela transformação individual de cada brasileiro. Faremos isso - que Deus nos guie”, publicou.

Do pais mais violento, ao mais seguro do mundo. Fui aprender de perto como El Salvador foi transformado pela política de @nayibbukele.



E pra isso, nada melhor que visitar a maior prisão de segurança máxima da América Latina: CECOT (Centro de Confinamento do Terrorismo). Fiquei… pic.twitter.com/6v6cqPHFl4 — Nikolas Ferreira (@nikolas_dm) November 18, 2025

Zema também esteve em El Salvador

Em maio deste ano, o governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), também esteve em El Salvador para conhecer as medidas de endurecimento penal adotadas pelo governo Bukele. Durante a viagem oficial, Zema se reuniu com o vice-presidente, Félix Ulloa, e discutiu políticas de segurança implementadas nos últimos anos, que, segundo dados locais, reduziram drasticamente o número de homicídios, hoje estimado em 21,2 para cada 100 mil habitantes.

Após o encontro, Zema também afirmou que o modelo poderia servir de referência ao Brasil. “Essas duas reuniões foram fundamentais porque eles (as autoridades) mostraram para nós como fazer para caracterizar organizações criminosas como terroristas, que é o que o Brasil precisa. O brasileiro está cansado de tanta violência”, declarou na época.