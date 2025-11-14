Assine
overlay
Início Política
POLÍTICA EM PAUTA

Podcast: da política de rua à disputa em torno do combate as facções

Programa do Estado de Minas mergulha em três debates que pautaram a cena política mineira e nacional na última semana

Publicidade
Carregando...
E
Estado de Minas
E
Estado de Minas
Repórter
14/11/2025 17:24 - atualizado em 14/11/2025 17:25

compartilhe

SIGA
x
Gravação do Política EM Pauta reúne repórteres da editoria de política do Estado de Minas para analisar a semana em Minas e em Brasília.
Gravação do Política EM Pauta reúne repórteres da editoria de política do Estado de Minas para analisar a semana em Minas e em Brasília. crédito: Estado de Minas

O "Política EM Pauta", podcast do Estado de Minas dedicado aos bastidores dos poderes de Minas Gerais e do Brasil, está de volta nesta sexta-feira (14/11). Apresentado pelos repórteres da editoria de política do EM, o programa amarra três frentes que dominaram a semana nos corredores dos poderes legislativos.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

O episódio começa na Câmara Municipal, onde o projeto que prevê o retorno de pessoas em situação de rua às cidades de origem foi aprovado em primeiro turno. A proposta reacendeu discussões sobre políticas sociais e dividiu opiniões entre vereadores; o podcast destrincha o avanço da matéria e a crescente ocupação da pauta moral na agenda do Legislativo da capital.

Leia Mais

Da Câmara para a Assembleia, o segundo bloco acompanha o início oficial da tramitação da privatização da Copasa. Em clima de disputa, governo e oposição se movimentam para definir o futuro da companhia, debate que ganhou força após a aprovação da PEC do Referendo, que retirou a exigência de consulta popular para a venda de estatais. O programa traz bastidores e a leitura dos repórteres que acompanharam de perto o passo a passo dessa negociação.

Fechando a edição, o terceiro bloco examina os desdobramentos eleitorais do PL Anti-Facção, agora rebatizado como Marco Legal do Combate ao Crime Organizado, e como a proposta pode ser usada pela direita na construção de narrativas de olho em 2026.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

O "Política EM Pauta" está disponível na íntegra no canal do YouTube do Portal UAI e nos principais tocadores de podcast.

Tópicos relacionados:

almg bh camara-de-bh minas-gerais

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay