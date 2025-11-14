Podcast: da política de rua à disputa em torno do combate as facções

O "Política EM Pauta", podcast do Estado de Minas dedicado aos bastidores dos poderes de Minas Gerais e do Brasil, está de volta nesta sexta-feira (14/11). Apresentado pelos repórteres da editoria de política do EM, o programa amarra três frentes que dominaram a semana nos corredores dos poderes legislativos.

O episódio começa na Câmara Municipal, onde o projeto que prevê o retorno de pessoas em situação de rua às cidades de origem foi aprovado em primeiro turno. A proposta reacendeu discussões sobre políticas sociais e dividiu opiniões entre vereadores; o podcast destrincha o avanço da matéria e a crescente ocupação da pauta moral na agenda do Legislativo da capital.

Da Câmara para a Assembleia, o segundo bloco acompanha o início oficial da tramitação da privatização da Copasa. Em clima de disputa, governo e oposição se movimentam para definir o futuro da companhia, debate que ganhou força após a aprovação da PEC do Referendo, que retirou a exigência de consulta popular para a venda de estatais. O programa traz bastidores e a leitura dos repórteres que acompanharam de perto o passo a passo dessa negociação.

Fechando a edição, o terceiro bloco examina os desdobramentos eleitorais do PL Anti-Facção, agora rebatizado como Marco Legal do Combate ao Crime Organizado, e como a proposta pode ser usada pela direita na construção de narrativas de olho em 2026.

O "Política EM Pauta" está disponível na íntegra no canal do YouTube do Portal UAI e nos principais tocadores de podcast.