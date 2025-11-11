Câmara aprova em 1º turno projeto para devolver pessoas às suas cidades

O Projeto de Lei 227/2025, que institui o programa "De volta para minha terra", foi aprovado em primeiro turno na Câmara Municipal de Belo Horizonte nesta terça-feira (11/11).

De autoria do vereador Vile Santos (PL), o projeto visa apoiar pessoas em situação de vulnerabilidade social que desejam voltar à sua cidade de origem, desde que fique comprovado vínculo familiar ou comunitário com o local de destino.

O programa prevê a viabilização de transporte para o cidadão que deseja voltar para a sua cidade de origem, assim como suporte logístico para levar seus pertences pessoais, apoio para emissão dos documentos necessários para o deslocamento, encaminhamento a serviços e programas sociais de Belo Horizonte ou cidade de destino.

O vereador Pedro Patrus (PT) se declarou contra a aprovação do PL, alegando que ele poderia induzir as pessoas em situação de rua a voltar para sua origem, além de afirmar que a Prefeitura de Belo Horizonte já tem um projeto semelhante a esse.

Vile Santos defendeu o Projeto de Lei dizendo que ninguém vai levar à força a pessoa em situação de vulnerabilidade, destacando que o texto do projeto deixa claro que ele é voltado para quem se interessar por ele. Ele citou um estudo da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), de 2022, fim da pandemia, onde 58,5% da população de rua da capital veio de fora.

A votação desse PL foi marcado por manobras de obstrução pelo vereador Pedro Patrus (PT). Ao mesmo tempo que propôs vários requerimentos pedindo que cada proposição do Projeto de Lei fosse votada separadamente, ele recorria do próprio recurso.

A cada aprovação dos requerimentos ou recursos pelos vereadores, Patrus ganhava tempo discursando na tribuna. O vereador petista também ganhou tempo pedindo que a vereadora Fernanda Altoé (Novo), primeira vice-presidente da Casa, relesse seus requerimentos.

A sessão ainda foi suspensa temporariamente por diversas vezes pela mesa diretora, atrasando a votação. No fim, os vereadores fizeram um acordo para adiar a votação de alguns projetos de lei marcados para amanhã. A sessão desta quarta-feira (12/11) vem sendo tratado pela ala esquerdista da Câmara como a "Quarta da Maldade", decido à votação de PLs polêmicos.