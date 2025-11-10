Regina Duarte quer Flavio Bolsonaro presidente: "proposta mais inspiradora"

A atriz Regina Duarte, que chefiou a Secretaria Especial da Cultura no governo de Jair Bolsonaro entre março e maio de 2020, voltou a se aproximar da família do ex-presidente. Nesta segunda-feira, 10 de novembro, ela declarou apoio público ao senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) como possível candidato à Presidência em 2026.

Em publicação nas redes sociais, Regina afirmou considerar o filho mais velho de Jair Bolsonaro “a proposta mais inspiradora” para o país que deseja. A mensagem veio acompanhada de uma foto de reportagem que o aponta como um dos nomes fortes para a disputa presidencial. Flávio, no entanto, ainda aguarda a eventual reversão da inelegibilidade do pai.

Na legenda, a atriz convidou seus seguidores ao debate e defendeu a pluralidade de opiniões:

“Tô junto. É a proposta mais inspiradora pro país com que eu sonho... Diz aí: o que você pensa? Sou totalmente aberta à emissão de opiniões contraditórias. É assim que vivo a democracia que nos rege, graças a Deus.”

Após deixar o governo, Regina foi anunciada pelo ex-presidente Bolsonaro como futura diretora da Cinemateca Brasileira, cargo que não chegou a assumir. Desde então, tem se dedicado às artes plásticas e a projetos pessoais.