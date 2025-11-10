Assine
SENADO

Cleitinho posta vídeo de mulher sendo decapitada

Em vídeo nas redes sociais, senador cobra urgência na inclusão das facções criminosas na Lei Antiterrorismo

Estado de Minas
Estado de Minas
Repórter
10/11/2025 16:32 - atualizado em 10/11/2025 16:34

Cleitinho Azevedo reafirma sua lealdade ao ex-presidente Jair Bolsonaro, após afirmar que não apoiaria o deputado federal Eduardo Bolsonaro para presidência
Cleitinho Azevedo reafirma sua lealdade ao ex-presidente Jair Bolsonaro, após afirmar que não apoiaria o deputado federal Eduardo Bolsonaro para presidência

O senador mineiro Cleitinho Azevedo (Republicanos-MG) defendeu que facções criminosas passem a ser classificadas como grupos terroristas. Em vídeo publicado nas redes sociais, o parlamentar mostra uma mulher sendo decapitada e afirma que “as imagens são fortes, mas provam que esses criminosos são terroristas”. Ele cobra urgência na inclusão das facções na Lei Antiterrorismo.

Leia Mais

A manifestação ocorre após o deputado federal Guilherme Derrite (PP-SP), relator do projeto de lei antifacção, endurecer o texto elaborado pelo governo e propor que organizações criminosas, como o Comando Vermelho e o Primeiro Comando da Capital (PCC), sejam enquadradas na Lei Antiterrorismo (Lei 13.260/2016). O parecer foi protocolado na sexta-feira (7/11) e está pronto para votação.

 
 
 
A proposta de equiparar facções a grupos terroristas é defendida por parlamentares da direita e ganhou força depois da megaoperação policial no Rio de Janeiro. Com a repercussão do caso, o governo federal acelerou o envio do projeto ao Congresso, tratando o tema como pauta prioritária.

A escolha de Derrite como relator representa uma derrota política para o Palácio do Planalto. O deputado, que reassumiu o mandato após deixar temporariamente a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, sob gestão de Tarcísio de Freitas (Republicanos), propôs uma versão mais dura do texto original. O governo Lula resiste à classificação das facções como terroristas, temendo implicações diplomáticas e o risco de interferência internacional.

Enquanto o Executivo pretendia apenas reforçar a Lei das Organizações Criminosas (Lei 12.850/2013) com a criação de uma nova tipificação, a “organização criminosa qualificada”, Derrite defende o enquadramento dos crimes mais graves na Lei Antiterrorismo, que prevê penas mais severas e trata a atuação desses grupos como uma ameaça à soberania nacional.

Outro projeto semelhante, o PL 1.283/2025, relatado pelo deputado Nikolas Ferreira (PL-MG), também busca incluir as facções na Lei Antiterrorismo. A análise do texto, porém, foi adiada duas vezes na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) após pressão do governo.

Com o novo parecer, o debate sobre o enquadramento legal das facções reacende a disputa entre governo e oposição pela narrativa da segurança pública, tema que deve dominar as campanhas de 2026.

Tópicos relacionados:

cleitinho congresso-nacional faccoes lei lei-antiterrorismo seguranca-publica senado

