CAUSA EM APURAÇÃO

Câmara dos Deputados tem princípio de incêndio

O incêndio atingiu o Anexo III da Câmara dos Deputados. Ninguém ficou ferido

Luiz Fellipe Alves
Luiz Fellipe Alves
Repórter
25/10/2025 22:10

Ninguém ficou ferido crédito: Foto: Reprodução Agência Brasília

Na tarde deste sábado (25/10), o Corpo de Bombeiros do Distrito Federal (CBMDF) atendeu a um princípio de incêndio no Anexo III da Câmara dos Deputados, em Brasília.

As chamas atingiram uma área em obras do Anexo. Ainda não há informações sobre a causa.

Além do combate, os bombeiros realizaram a ventilação mecânica do ambiente e o rescaldo do local, para evitar que o incêndio recomeçasse. Ninguém ficou ferido. 

