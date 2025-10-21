Zema não vai à COP30 e tira Minas Day do evento em Belém
Tradicional vitrine nas conferências climáticas, o evento será realizado na pré-COP. Governo alega custos logísticos, mas fato acontece após a Operação Rejeito
compartilheSIGA
O governo de Minas Gerais decidiu alterar a estratégia de participação na COP30, que será realizada em novembro, em Belém (PA). O Minas Day, evento que ao longo das últimas conferências se consolidou como vitrine para políticas ambientais e oportunidades de investimento ligadas ao estado, não ocorrerá dentro da programação oficial da conferência da ONU. Neste ano, terá sua edição principal antecipada para a pré-COP, no Rio de Janeiro.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
Leia Mais
A decisão acontece em um momento de desgaste político causado pela Operação Rejeito, deflagrada em setembro pela Polícia Federal (PF), que expôs um esquema de corrupção no setor de mineração em Minas e atingiu órgãos estratégicos para a agenda ambiental, como a Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Semad) e a Agência Nacional de Mineração (ANM).
A operação prendeu 22 pessoas, entre elas o então diretor da ANM, Caio Mário Seabra, e bloqueou R$ 1,5 bilhão em bens. Segundo a PF, a organização criminosa obtinha licenças fraudulentas para mineradoras, apropriava-se de rejeitos de ferro avaliados em mais de R$ 200 milhões e movimentava recursos por meio de um emaranhado de 42 empresas de fachada criadas para lavar dinheiro e distribuir propinas.
Entre os crimes investigados estão organização criminosa, corrupção ativa e passiva, lavagem de dinheiro, crimes ambientais e contra a ordem econômica. O grupo, de acordo com as investigações, também buscava barrar a criação de unidades de conservação na Serra do Curral, interferindo diretamente na tramitação de projetos de lei na Assembleia Legislativa de Minas.
O impacto político foi imediato: a Semad, um dos órgãos citados na investigação, viu sua atuação questionada, enquanto o setor de mineração em Minas — historicamente marcado por tragédias ambientais como Mariana e Brumadinho — passou novamente ao centro do debate público.
Zema se afasta da vitrine
Em meio ao desgaste, o governador Romeu Zema (Novo) não comparecerá à COP30, transferindo à secretária de Meio Ambiente, Marília Melo, a tarefa de representar Minas na conferência.
A escolha de deslocar o evento para a pré-COP no Rio, considerada uma espécie de “ensaio” da conferência, preserva a marca Minas Day, mas reduz a projeção internacional de Minas durante a reunião oficial em Belém. Ali, segundo o governo, haverá apenas versões “pocket” do evento, uma delas no espaço da Associação Brasileira de Entidades Estaduais de Meio Ambiente (Abema).
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
A justificativa oficial
Em nota, o governo de Minas afastou qualquer relação entre a mudança e a Operação Rejeito, atribuindo a decisão a fatores logísticos e financeiros:
“O Governo de Minas, por meio da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Semad), reforça seu compromisso com a agenda climática global e informa que, por questões logísticas e pelos elevados custos de hospedagem e deslocamento para Belém durante a COP 30, enviará uma enxuta comitiva para a conferência. Os representantes oficiais estão em definição e tal informação será divulgada em momento oportuno.A presença mineira na COP 30 reafirma o protagonismo do Estado na transição energética, na economia de baixo carbono e na construção de soluções sustentáveis para o desenvolvimento de Minas e do país.O Minas Day, tradicional evento que promove a articulação internacional do Estado em torno da pauta climática, terá edição principal no Rio de Janeiro, na semana que antecede a COP30, consolidando a pré-COP como um espaço estratégico de diálogo e cooperação. Em Belém, durante a COP 30, haverá versões pocket do Minas Day, com destaque para evento no espaço da Associação Brasileira de Entidades Estaduais de Meio Ambiente (ABEMA), voltado à cooperação entre estados e ao fortalecimento da agenda climática subnacional."
”