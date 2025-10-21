Zema não vai à COP30 e tira Minas Day do evento em Belém

O governo de Minas Gerais decidiu alterar a estratégia de participação na COP30, que será realizada em novembro, em Belém (PA). O Minas Day, evento que ao longo das últimas conferências se consolidou como vitrine para políticas ambientais e oportunidades de investimento ligadas ao estado, não ocorrerá dentro da programação oficial da conferência da ONU. Neste ano, terá sua edição principal antecipada para a pré-COP, no Rio de Janeiro.

A decisão acontece em um momento de desgaste político causado pela Operação Rejeito, deflagrada em setembro pela Polícia Federal (PF), que expôs um esquema de corrupção no setor de mineração em Minas e atingiu órgãos estratégicos para a agenda ambiental, como a Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Semad) e a Agência Nacional de Mineração (ANM).

A operação prendeu 22 pessoas, entre elas o então diretor da ANM, Caio Mário Seabra, e bloqueou R$ 1,5 bilhão em bens. Segundo a PF, a organização criminosa obtinha licenças fraudulentas para mineradoras, apropriava-se de rejeitos de ferro avaliados em mais de R$ 200 milhões e movimentava recursos por meio de um emaranhado de 42 empresas de fachada criadas para lavar dinheiro e distribuir propinas.

Entre os crimes investigados estão organização criminosa, corrupção ativa e passiva, lavagem de dinheiro, crimes ambientais e contra a ordem econômica. O grupo, de acordo com as investigações, também buscava barrar a criação de unidades de conservação na Serra do Curral, interferindo diretamente na tramitação de projetos de lei na Assembleia Legislativa de Minas.

O impacto político foi imediato: a Semad, um dos órgãos citados na investigação, viu sua atuação questionada, enquanto o setor de mineração em Minas — historicamente marcado por tragédias ambientais como Mariana e Brumadinho — passou novamente ao centro do debate público.

Zema se afasta da vitrine

Em meio ao desgaste, o governador Romeu Zema (Novo) não comparecerá à COP30, transferindo à secretária de Meio Ambiente, Marília Melo, a tarefa de representar Minas na conferência.

A escolha de deslocar o evento para a pré-COP no Rio, considerada uma espécie de “ensaio” da conferência, preserva a marca Minas Day, mas reduz a projeção internacional de Minas durante a reunião oficial em Belém. Ali, segundo o governo, haverá apenas versões “pocket” do evento, uma delas no espaço da Associação Brasileira de Entidades Estaduais de Meio Ambiente (Abema).

A justificativa oficial

Em nota, o governo de Minas afastou qualquer relação entre a mudança e a Operação Rejeito, atribuindo a decisão a fatores logísticos e financeiros: