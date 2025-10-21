Assine
overlay
Início Política
PROPAG

Comissão aprova requerimento para retirada de sigilo da Codemig

Deputados pedem acesso a informações econômicas e pareceres jurídicos da estatal. Oposição suspeita que governo tenta ocultar dados para facilitar privatização

Publicidade
Carregando...
SP
Sílvia Pires
SP
Sílvia Pires
Repórter
Jornalista formada pela Puc Minas, é repórter de Cidades no jornal Estado de Minas.
21/10/2025 15:56

compartilhe

SIGA
x
Governo Romeu Zema colocou sigilo de 15 anos para documento que avalia valor da Codemig
Governo Romeu Zema colocou sigilo de 15 anos para documento que avalia valor da Codemig crédito: Daniel Protzner/ALMG

A Comissão de Administração Pública da Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG) aprovou, nesta terça-feira (21/10), um requerimento que solicita a retirada imediata do sigilo imposto aos documentos da Companhia de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais (Codemig)

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

O requerimento, de autoria do deputado Betão (PT), foi apresentado após a decisão do governo mineiro, de classificar 13 documentos da Codemig como sigilosos por um período de 15 anos. Entre eles estão pareceres jurídicos, notas técnicas, avaliações econômicas e relatórios financeiros. A medida foi adotada no mesmo dia em que o governo federal anunciou a prorrogação dos prazos do Propag.

Durante a reunião da Comissão, parlamentares da oposição classificaram a iniciativa do Executivo como uma tentativa de “blindar” informações cruciais sobre a empresa e criticaram o que chamaram de uma postura de “afronta” ao Legislativo. 

“Desde o início, o governo de Minas faz as coisas de forma completamente errada. Afronta o Parlamento e ignora o direito dos mineiros à transparência. Não é a primeira vez que isso acontece”, afirmou o deputado sargento Rodrigues (PL), ao defender a aprovação do requerimento, embora seja da base governista.

Deputados da oposição afirmam que, sozinha, a Codemig teria potencial para cobrir o montante exigido para a adesão, o que dispensaria a inclusão de outras empresas públicas em futuras privatizações. A ausência de dados públicos sobre sua avaliação de mercado, no entanto, mantém essas estimativas no campo das hipóteses.

Sigilo é “estratégia de defesa”

Em entrevista ao Estado de Minas, o diretor de Administração e Finanças da Codemge, controladora da Codemig, Helger Marra Lopes, defendeu o sigilo como uma “estratégia de defesa do Estado”. Segundo ele, o governo está em um momento de negociação comercial delicado, no qual a exposição de números e informações estratégicas poderia “prejudicar o lado negocial de Minas Gerais”.

“Estamos em um contexto de negociação. Se as informações forem abertas, a outra parte terá acesso total ao que temos, o que enfraquece a posição do Estado”, afirmou. Lopes reconheceu a sensibilidade do tema, mas sustentou que o sigilo não significa ausência de fiscalização.

De acordo com ele, os documentos estão sendo compartilhados “à medida que são concluídos” com o Tribunal de Contas do Estado (TCE-MG) e o Ministério Público de Minas Gerais (MPMG).

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Ainda assim, a justificativa não convenceu os parlamentares da oposição. Para eles, o argumento de “proteção” esconde o real propósito de evitar o escrutínio público sobre as negociações e impedir que a Assembleia acompanhe o processo de avaliação e possível transferência da empresa. “Se o governo não tem nada a esconder, não há motivo para impor sigilo de 15 anos sobre informações que pertencem à sociedade”, criticou Betão.

Tópicos relacionados:

almg codemig propag

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay