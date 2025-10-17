De quais partidos são os senadores que pedem impeachment de Flávio Dino
Parlamentares acusam ministro do STF de atuação político-partidária, censura e conflito de interesses
Dez senadores assinaram em conjunto um protocolo de impeachment contra o ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal (STF), o acusando de atuação político-partidária, censura e conflito de interesses. Veja abaixo quem são os parlamentares envolvidos.
Quem lidera o documento é Eduardo Girão (Novo-CE), mas a maioria dos senadores envolvidos é do Partido Liberal, legenda do ex-presidente Jair Bolsonaro, condenado pela Primeira Turma do STF a 27 anos e três meses de prisão por comandar a trama golpista em 2022.
São cinco senadores do PL, dois do Republicanos, um do PP, um do novo e um do PSDB.
Senadores que pedem impeachment de Flávio Dino
- Magno Malta (PL-ES)
- Hamilton Mourão (Republicanos-RS)
- Carlos Portinho (PL-RJ)
- Damares Alves (Republicanos-DF)
- Luis Carlos Heinze (PP-RS)
- Marcos Pontes (PL-SP)
- Jorge Seif (PL-SC)
- Eduardo Girão (Novo-CE)
- Jaime Bagattoli (PL-RO)
- Plínio Valério (PSDB-AM)
Documento
Com 37 páginas, o protocolo de impeachment foi entregue à Presidência do Senado, responsável por decidir sobre a admissibilidade do pedido.
A tendência é que a Mesa Diretora não dê seguimento à solicitação, já que nenhum dos mais de 70 pedidos de impeachment contra ministros do STF foi aceito.