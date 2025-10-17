Assine
MINISTRO DO STF

De quais partidos são os senadores que pedem impeachment de Flávio Dino

Parlamentares acusam ministro do STF de atuação político-partidária, censura e conflito de interesses

Andrei Megre
Andrei Megre
Repórter
17/10/2025 14:08

O ministro Flávio Dino, do STF, durante julgamento do núcleo crucial da trama golpista
O ministro Flávio Dino, do STF, durante julgamento do núcleo crucial da trama golpista crédito: Luiz Silveira/STF

Dez senadores assinaram em conjunto um protocolo de impeachment contra o ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal (STF), o acusando de atuação político-partidária, censura e conflito de interesses. Veja abaixo quem são os parlamentares envolvidos.

Quem lidera o documento é Eduardo Girão (Novo-CE), mas a maioria dos senadores envolvidos é do Partido Liberal, legenda do ex-presidente Jair Bolsonaro, condenado pela Primeira Turma do STF a 27 anos e três meses de prisão por comandar a trama golpista em 2022.

São cinco senadores do PL, dois do Republicanos, um do PP, um do novo e um do PSDB.

Senadores que pedem impeachment de Flávio Dino

  • Magno Malta (PL-ES)
  • Hamilton Mourão (Republicanos-RS)
  • Carlos Portinho (PL-RJ)
  • Damares Alves (Republicanos-DF)
  • Luis Carlos Heinze (PP-RS)
  • Marcos Pontes (PL-SP)
  • Jorge Seif (PL-SC)
  • Eduardo Girão (Novo-CE)
  • Jaime Bagattoli (PL-RO)
  • Plínio Valério (PSDB-AM)

Documento

Com 37 páginas, o protocolo de impeachment foi entregue à Presidência do Senado, responsável por decidir sobre a admissibilidade do pedido.

A tendência é que a Mesa Diretora não dê seguimento à solicitação, já que nenhum dos mais de 70 pedidos de impeachment contra ministros do STF foi aceito.

flavio-dino impeachment senado stf

