De quais partidos são os senadores que pedem impeachment de Flávio Dino

Dez senadores assinaram em conjunto um protocolo de impeachment contra o ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal (STF), o acusando de atuação político-partidária, censura e conflito de interesses. Veja abaixo quem são os parlamentares envolvidos.

Quem lidera o documento é Eduardo Girão (Novo-CE), mas a maioria dos senadores envolvidos é do Partido Liberal, legenda do ex-presidente Jair Bolsonaro, condenado pela Primeira Turma do STF a 27 anos e três meses de prisão por comandar a trama golpista em 2022.

São cinco senadores do PL, dois do Republicanos, um do PP, um do novo e um do PSDB.

Senadores que pedem impeachment de Flávio Dino

Magno Malta (PL-ES)

Hamilton Mourão (Republicanos-RS)

Carlos Portinho (PL-RJ)

Damares Alves (Republicanos-DF)

Luis Carlos Heinze (PP-RS)

Marcos Pontes (PL-SP)

Jorge Seif (PL-SC)

Eduardo Girão (Novo-CE)

Jaime Bagattoli (PL-RO)

Plínio Valério (PSDB-AM)

Documento

Com 37 páginas, o protocolo de impeachment foi entregue à Presidência do Senado, responsável por decidir sobre a admissibilidade do pedido.

A tendência é que a Mesa Diretora não dê seguimento à solicitação, já que nenhum dos mais de 70 pedidos de impeachment contra ministros do STF foi aceito.

